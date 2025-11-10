No descobrirem la sopa d’all en reconèixer que quan més de gust ens ve menjar una bona amanida és a l’estiu, quan la calor és més accentuada. Però, tot i així, les amanides són plats que s’han d’elaborar i consumir durant tot l’any, bàsicament perquè solen ser molt saludables en formar part d’una equilibrada dieta mediterrània. Les receptes d’amanides són infinites, amb gran varietats de productes que hi poden intervenir. Aquesta setmana, però, la nostra proposta és centrar-nos en com fer una amanida eivissenca.
Ingredients (per a 4 persones)
- 3 tomàquets madurs grossos
- 1 pebrot verd
- ½ pebrot vermell
- 1 ceba tendra (o seca, si t’agrada més intensa)
- 100 g de fuet (a rodanxes fines)
- 3 llesques de pa
- Un grapat d’olives negres
- Oli d’oliva verge extra
- Vinagre de vi (al gust)
- Sal
Preparació
- Renta i talla les verdures: el tomàquet i els pebres a trossos irregulars, i la ceba en làmines fines.
- Prepara el pa: trenca’l amb les mans a bocins i torra’l lleugerament a la paella o al forn perquè quedi cruixent.
- Col·loca en un plat, les rodanxes de tomàquet i en el centre, el pa.
- Afegeix el fuet tallat a rodanxes fines i les olives.
- Amaneix amb un bon raig d’oli d’oliva, un toc de vinagre i sal. Barreja suaument perquè el pa s’impregni dels sucs, però no es desfaci del tot.
- Deixa reposar 5 minuts abans de servir, perquè els sabors es lliguin bé.
*Hi ha gent que li afegeix patata bullida.