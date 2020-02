El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha participat en la 3a Conferència Ministerial Mundial sobre Seguretat Viària que se celebra a Estocolm sota el títol “Assolir els Objectius Mundials 2030”, organitzada pel Govern de Suècia i l’Organització Mundial de la Salut. La reunió de ministres se celebra amb l’objectiu de fer balanç de l’aplicació del Pla Mundial per la Dècada d’Acció per a la Seguretat Viària 2011-2020 i de debatre al voltant de les futures direccions estratègiques per a la seguretat viària a tot el món. La prioritat de la Conferència Ministerial és vincular la seguretat viària amb altres reptes de sostenibilitat.

La Conferència Ministerial reuneix uns 1500 delegats entre Ministres responsables de Transport, de Salut i de l’Interior dels estats membres així com alts funcionaris d’organismes de les Nacions Unides; i representants de la societat civil, les universitats i el sector privat. Està previst que els mandataris aplegats signin una declaració conjunta amb el compromís de fixar una nova fita mundial de seguretat viària per a 2030, convocar una reunió d’alt nivell de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre seguretat viària el 2022 i impulsar solucions innovadores per tal de salvar vides a les carreteres.