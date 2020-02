Avui s’ha disputat el descens FIS de Sella Nevea, amb Matías Vargas i Kevin Courrieu aconseguint bones posicions i a més millora de punts en la disciplina.

Vargas ha finalitzat en la 14a posició amb 1.07.09, a 1.21 del vencedor, l’eslovè Miha Hrobat (1.05.88), i empatat amb l’italià Pietro Zazzi. Just al darrera ha acabat Courrieu, amb 1.07.11, a 1.23. Els dos andorrans han aconseguit millorar els punts que tenien en descens.

Vargas, que en la 14a i última llista de la FIS tenia 55.12 punts FIS, avui ha marcat 45.96, mentre que Courrieu, que en tenia 51.09, ha marcat avui 46.34.

Després s’ha disputat l’eslàlom per completar la cursa de la combinada. En aquesta mànega, Vargas ha marcat 40.83 segons, que han fet un total de 1.47.92, a 2.19 del guanyador, el suís Yannick Chabloz (1.45.73). Vargas, a més, també ha millorat punts FIS, ja que en tenia 77.75 i avui ha marcat 59.42 en la combinada. Courrieu, per la seva part, no ha pogut completar la mànega d’eslàlom.

Moreno suma quatre punts més a la Copa d’Europa

Avui s’ha disputat a Sarntal (Itàlia) el primer supergegant d’aquesta Copa d’Europa. Cande Moreno ha tornat a sumar punts.

L’esquiadora andorrana ha finalitzat en la 27a posició i ha marcat un temps de 1.17.47 en la cursa de supergegant, a 1,92 de la vencedora, l’austríaca Nadine Fest, que s’ha imposat amb 1.15.55. Cande Moreno, amb aquest resultat, ha sumat quatre punts de la Copa d’Europa.

Amb aquests quatre punts, ja en són 43 els que té en la classificació general de la Copa d’Europa de supergegant, en la qual ocupa la 22a posició.

Demà es disputa un segon supergegant d’aquesta Copa d’Europa.

Gabriel assoleix un nou top10 i millora punts al gegant de Bormio

Avui s’ha disputat un nou gegant a Bormio (Itàlia), on s’estan celebrant els Nacionals júniors britànics. Bartumeu Gabriel ha tornat a fer una bona cursa, amb la 10a posició i millora de punts inclosa.

Gabriel ha completat la cursa amb 52.90 en la primera mànega i 54.77 en la segona, el que han sumat 1.47.67. Ha estat una cursa molt ajustada, ja que l’andorrà, que ha estat 10è, ha finalitzat a només 0.66 del vencedor, l’italia Stefano Cordone (1.47.01), que a més ha guanyat la cursa per només 0.01 d’avantatge respecte al segon.

Amb aquest resultat, Gabriel ha marcat també una bona puntuació FIS, en fer 45.46 punts, quan en la 14a llista en tenia 53.59 en aquesta disciplina de gegant.

Per la seva part, Xavi Cornella no ha pogut completar la cursa en fer un interior en la segona mànega.

Ara tots dos corredors tornen a Andorra per preparar les curses de Font Romeu.