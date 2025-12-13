Torneig de goalball, a la Seu, per a fomentar l’esport inclusiu

El Palau d’Esports de la Seu d’Urgell ha estat escenari aquesta setmana del Torneig de Goalball organitzat per INEFC Pirineus. Aquesta competició ja s’ha organitzat en anteriors cursos i compta amb la participació tant d’estudiants del grau de CAFE com d’alumnes d’ESO de diversos centres de secundària de l’Alt Urgell. Hi prenen part els instituts Joan Brudieu i La Valira, el Col·legi La Salle La Seu i l’Institut Escola d’Oliana.
El goalball és un esport adaptat per a persones amb discapacitat visual. Amb la participació en aquesta prova, es vol “fomentar els valors de la inclusió, el respecte i la sensibilització a través de l’activitat física”, tal com expliquen des d’INEFC Pirineus. L’activitat s’emmarca dins l’assignatura de Principis i Bases de l’Ensenyament de l’activitat física i l’esport adaptat, que cursen els estudiants de CAFE.
Judit Arbós, professora d’INEFC, ha explicat que aquest esport s’assembla al futbol, però pensat per a persones sense visió o amb visió limitada. Es juga amb una pilota que inclou un cascavell i cada equip compta amb dos porters. L’objectiu final és el mateix que en el futbol: marcar gols entrant la pilota a la porteria contrària. En aquest torneig hi han pres part més de 150 alumnes de quart d’ESO, que d’aquesta manera “poden prendre consciència de què és una discapacitat visual”, explica Arbós.
Abans del torneig els estudiants ja havien fet una jornada per a conèixer el goalball, per la qual cosa la majoria ja hi estan familiaritzats. Especialment en el repte de posar tota la concentració a localitzar la pilota amb cascavell per a poder-la xutar correctament.