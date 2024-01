Torna la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra

Espectacular imatge de la Comapedrosa Individual Race de l’any passat (organització)

Arinsal tornarà a ser l’epicentre de l’esquí de muntanya amb l’acollida d’un dels esdeveniments esportius més importants del país, la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra 2024. L’esdeveniment tindrà lloc del 19 al 21 de gener amb les dues proves tradicionals: la Individual Race i la Vertical Race.

Aquest matí de dimecres s’ha dut a terme la presentació oficial de la prova en un acte que ha comptat amb el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Patrick Frases; el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella; i el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari.

Tots ells han coincidit a remarcar el gran èxit que és l’arribada de la Copa del Món ISMF per 13a vegada al Principat, i la 5a edició de la Comapedrosa Andorra. “No és fàcil consolidar ni en l’àmbit tècnic, ni en el logístic una prova d’aquestes característiques. No obstant això, l’esforç, l’experiència, la professionalitat i, sobretot, la il·lusió han fet que durant més d’una dècada ens puguem retrobar, any rere any, per a presentar aquesta competició que té com a escenari un dels paratges naturals d’alta muntanya més espectaculars del nostre país, com és el parc natural del Comapedrosa”, ha destacat Espot.

Per la seva part, Eva Sansa ha posat en relleu el gran bagatge del país i d’Arinsal acollint Copes del Món d’esquí de muntanya, que l’han convertit “en una destinació única per als adeptes a la muntanya”.





15 dies d’esquí de muntanya a Arinsal

Una de les principals novetats d’enguany és l’acollida de la Copa d’Espanya, aquest dissabte 13 i diumenge 14 de gener, un esdeveniment que reunirà totes les categories d’esportistes federats amb les mateixes modalitats que les de Copa del Món: Individual i Vertical. La Copa també serà puntuable per a la Copa Andorra d’Esquí de Muntanya.

L’esdeveniment ha acollit sempre curses de format Open, però en aquesta edició, per tal de donar més flexibilitat i llibertat a les proves, l’organització va decidir diferenciar les categories i fer-ho en dates diferents per a donar-li més presència. Aquesta situació ha permès acollir de nou, després de molt temps, una nova edició de la Copa d’Espanya a Arinsal, en un circuit que es preveu idèntic o molt similar al de Copa del Món. En total, prop de 250 participants de categories que van de l’U14 fins a sènior federats, prendran part a la prova. Aquest esdeveniment també puntuarà per la Copa d’Andorra i les inscripcions per a participar-hi continuen obertes.

L’acció s’allargarà durant la setmana vinent amb els plats forts: la Copa del Món. La cita arrencarà el 19 de gener amb la cerimònia d’obertura, que tindrà lloc al poble d’Arinsal. La primera competició serà la Individual Race, el dia 20, i acabarà el dia 21 amb la Vertical Race, prova que es retransmetrà per RTVA i per primera vegada, per Olympic Channel. Ambdues curses es realitzaran només en categories sènior femenina i masculina, i hi prendran part els 150 millors corredors d’esquí de muntanya del món provinents de 16 països.





Un circuit que s’adaptarà a les millors condicions del moment

Tal com ha explicat el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari, la Individual Race contemplarà un recorregut per a les dues categories amb el qual es pugui “aprofitar al màxim la neu que hi hagi, adaptant-nos a la muntanya”. Així, amb les darreres precipitacions de neu i les que hi ha anunciades, el circuit que hi ha previst actualment està subjecte a modificacions en funció de l’evolució de les condicions. En tot cas, serà una prova espectacular i d’alta muntanya amb sortida i arribada al Xalet Igloo (2.300 metres d’altitud), al sector d’Arinsal.

Pel que fa a la Vertical Race, continuarà fent-se íntegrament per les pistes d’esquí d’Arinsal, en una cursa molt ben valorada pels corredors, que poden donar el màxim, i atractiva per als espectadors. La sortida serà la base de la pista Les Marrades i l’arribada al Xalet Igloo.





2024 i més enllà

El director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha recordat en la presentació que la Comapedrosa Andorra s’ha convertit en una cita ineludible i es manté el ferm compromís de seguir acollint aquesta prova en un futur. “L’objectiu és clar i hem de ser seu permanent fixa i clàssica. Amb tot el que hem fet, penso que ens ho mereixem i ningú es planteja un escenari de Copes del Món sense presència d’Andorra al calendari”, ha indicat.





Tres representants d’Andorra a la Copa del Món

La Copa del Món d’Esquí de Muntanya tindrà presència andorrana amb la participació d’Arnau Soldevila, Oriol Olm i Adrià Batumeu. Els dos primers corredors prendran part en les dues modalitats, demostrant la seva versatilitat, i Adrià Batumeu se centrarà exclusivament en la prova més intensa, la Vertical.

El president de la Federació Andorrana de Muntanya, Patrick Frases, ha explicat que la representació d’Andorra serà aquest any més reduïda del que acostuma a ser, però que la selecció s’ha fet “amb visió de futur i apostant pels joves, que ens han donat moltes alegries aquests últims dies amb podis de prestigi i, això, ens fa pensar que alguna cosa estem fent bé”.