Un detingut per falsificar certificats i un altre per tòxics al volant

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Agents del servei de Policia han detingut aquesta setmana dues persones per delictes diferents. La primera de les detencions és la d’un home, de 24 anys, que va donar positiu en un control en fer-li la prova de tòxics en el moment que estava conduint.

D’altra banda, el Cos de seguretat ha arrestat un altre home, de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir el permís de residència i treball.