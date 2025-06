TheGrefg podria ser denunciat per la “padrina d’Escaldes”

Edifici on hi ha l’habitatge de la padrina, a Escaldes (arxiu)

La padrina d’Escaldes que pesava sobre ella un desnonament ha demanat 11.000 euros d’indemnització a la justícia pels danys morals, entre altres, que ha patit pel que considera anòmal funcionament de la justícia en el seu cas. Val a recordar que fa unes mesos, el Tribunal Superior va ordenar aturar el desnonament de la dona i que es refessin els tancaments del seu immoble. Els fets van començar a final de l’any 2020 quan el nou propietari de l’immoble on vivia, el creador de contingut espanyol TheGrefg, va iniciar el procés per a fer fora els llogaters del bloc on ella vivia.

Tots els residents van acabar marxant menys la padrina, que va al·legar que tenia un contracte verbal amb l’anterior propietari que li permetia continuar vivint-hi. Segons va denunciar, durant molt de temps va estar sense funcionar el servei d’aigua i els tancaments de la finca romanien oberts a la intempèrie durant l’hivern. Després d’un llarg estira i arronsa judicial, el Superior li va donar la raó.

Segons publica aquest divendres AndorraDifusió, ara, ella demana a la justícia 11.000 euros d’indemnització per danys morals. Entre altres raons perquè per aquestes circumstàncies es va veure obligada a marxar del seu domicili on vivia de forma autònoma per a conviure amb un dels seus fills. Segons deia, si no ho hagués fet així, la seva salut hauria quedat compromesa. Fonts relacionades amb l’afer afegeixen que, a més, estudia com demandar TheGrefg per tots els perjudicis que li ha provocat aquesta situació.