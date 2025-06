La Seu estrena dissabte la temporada de piscina

Piscina municipal de la Seu d’Urgell (arxiu)

Tot a punt perquè la piscina municipal de la Seu d’Urgell obri portes aquest dissabte, 14 de juny, estrenant la temporada d’estiu. L’horari de funcionament de l’equipament municipal serà de deu del matí a vuit del vespre, fins al 7 de setembre. De dilluns a divendres hi haurà carrils habilitats per nedar, de 10 a 11 hores i de 15 a 16 hores. Les entrades i abonaments per a accedir-hi ja es poden adquirir a través de l’enllaç http://piscina.laseu.cat.

Cal recordar que el Servei d’Esports de l’Ajuntament urgellenc va implementar l’any passat un sistema informatitzat per a la venda d’entrades que es considera que va tenir “un impacte molt positiu en el funcionament general de l’equipament municipal”. En el primer any de funcionament, prop del 30% de les compres es va fer mitjançant aquest procediment en línia.