Tabaca Film Fest: 1.000 espectadors, 49 curtmetratges finalistes i un programa d’activitats captivador

Després de tres intenses jornades amb vuit sessions de cinema i 49 curtmetratges finalistes amb el mite com a fil conductor, present de forma explícita o simbòlica, dissabte a la nit es va viure un dels moments més esperats de la segona edició del Tabaca Film: la gala de lliurament de premis, presentada per l’Esperanceta de Casa Gassia i l’acompanyament de la cantant Carla Mateo.
Audio y el Caimán, Premi Gea
Les tres directores del Tabaca Film Fest, Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, han anunciat l’adjudicació del nou Premi Gea per a curtmetratges internacionals al curt veneçolà Audio y el Caimán, d’Andrés I. Estrada. El guardó ha estat lliurat per Gisela Arnao, que l’ha justificat d’aquesta manera: “Audio y el Caimán representa l’essència del Tabaca. La mitologia és difusa en els contorns, i la mentida i la veritat es confonen en una narrativa que també expressa una manera de viure: un lloc concret, un espai i un temps on present i passat es conjuguen en un ambient familiar i quotidià que ens ha enamorat”. També hi ha hagut una menció especial per a la peça iraniana Spider Zan, de Maryam Khodabakahsh, “per la seva força, cruesa i sororitat; perquè tot i ser llunyana, representa les dones d’arreu del món”, ha dit Laia Gabriel.
Erreka Zoko Hortan, Premi Biterna
Pel que fa al Premi Biterna, dedicat a projectes inspirats en la mitologia pirinenca i/o rodats al Pirineu, el guanyador és Erreka Zoko Hortan, d’Ekaitz Bertiz. El jurat, format per Eduard Muntada, Ivet Eroles i Jordi Abella ha valorat “la gran qualitat de la pel·lícula, que aconsegueix implicar l’espectador des de l’inici, el misteri i la curiositat que desperta per saber què passarà”. La menció especial Biterna ha estat per a Els Simiots, de Jordi Busquets, “capaç de confrontar diverses visions, algunes oposades entre si, amb una mirada complexa i rica i una reflexió profunda, atrevida i actual d’un element cultural tradicional”.
El Príncep i Wainitai, primer i segon Premi Tabaca 2025
El primer Premi Tabaca ha recaigut en el El Príncep, d’Àlex Sardà. Nausicaa Bonnín, membre del jurat dels premis Tabaca, juntament amb Pau Freixas i Clàudia Riera, ha destacat l’obra per ser “un curtmetratge molt rodó, per la seva direcció, interpretacions i a nivell tècnic, i un art narratiu preciós, en què la trama i l’univers que descriu encaixa perfectament amb l’objecte del premi: el mite i l’arrel”.
El segon Premi Tabaca ha estat per a Wainitai, de Pablo García-Vizcarra, un documental “que ens transmet un missatge intemporal i internacional”.
El jurat ha concedit també una menció especial Tabaca al curtmetratge La Sangre, que “retrata la sensació d’estar mirant per un forat de la paret les situacions que estan passant alhora que provoca una sensació molt hipnòtica”.
El secret més ben guardat del Tabaca Film Fest: el Premi Ofita
Dissabte a la nit també es va revelar el Premi Ofita, un guardó sorpresa atorgat per l’Ajuntament de Baix Pallars. El nom fa referència a una roca magmàtica molt abundant al Pirineu i present als carrers de Gerri de la Sal. La distinció ha estat per a Spot in the World, de Carlos Robisco, per la seva capacitat d’expressar l’experiència universal de l’enyorança i la recerca d’arrels en un món canviant. “La història connecta amb l’Odissea d’Homer, i converteix el viatge del protagonista en una metàfora que planteja reflexions sobre la identitat, la memòria i el sentit de llar en temps de migracions i desplaçaments”, ha remarcat la regidora de Cultura del Baix Pallars, Marta Farré.
“La proposta de crear aquest premi addicional ha sorgit per a reconèixer i agrair al municipi i als residents del Baix Pallars la seva magnífica acollida, el compromís i la implicació. El festival no hauria estat possible sense aquest suport”, ha dit la directora del festival, Ivana Miño.
L’obra irlandesa Puca, guanyadora del Premi del públic
La incògnita sobre quin ha estat el curtmetratge preferit pel públic, s’ha resolt a favor del curt gaèlic Puca, de Conor Kennedy. El director irlandès, present al festival, s’ha mostrat sorprès, agraït i emocionat amb el reconeixement, i ha explicat que el curt està inspirat en la llegenda d’un personatge llegendari molt popular i temut a la seva terra, “que té moltes similituds amb el mite català de la Molsosa”, ha afegit Ivana Miño.
Guardons de l’escultor Aaron Pérez Silva
A més dels 3.500€ repartits en premis, els curts guanyadors han rebut uns guardons creats per l’artista Aaron Pérez. Aquest reconegut pintor i escultor pallarès, ha aportat el seu talent al Tabaca per segon any consecutiu, aquest cop amb unes peces úniques de sal inspirades en la llegenda de la Geganta Adormida, una muntanya de Collegats que té la silueta d’una dona estirada, adormida.
Durant la gala de lliurament de premis, el Tabaca Film Fest també ha mostrat un tastet del projecte Caçamites, un recull documental audiovisual en construcció de llegendes explicades per padrines i padrins de la zona i que va que va més enllà del festival. També s’ha anunciat l’ajornament de l’assignació de Beca Farrera per a guions de curtmetratge, “a causa del gran nombre de propostes rebudes i la necessitat de més temps per a poder valorar-les com es mereixen”, segons han explicat les directores del festival i Albert Baldomà, director del Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera.
El balanç d’espectadors ha superat totes les expectatives
El festival, que ha convertit Gerri de la Sal en capital del cinema mitològic durant quatre dies, ha desbordat expectatives i s’ha consolidat com una cita de referència per al món cultural pirinenc, fregant el miler d’espectadors, amb la sala plena en gairebé totes les sessions de cinema, una xifra que confirma la gran acollida del públic.
Èxit de les activitats paral·leles
La resposta del públic i dels cineastes participants també ha estat entusiasta en les activitats paraŀleles. La sessió d’observació nocturna del cel en clau mitològica, el concert de Marc Vilajuana i Joel Carro i les xerrades d’experts, entre altres propostes, han captivat els assistents. L’organització calcula que, amb les activitats previstes per a aquest diumenge –últim dia del festival, que es clourà amb l’espectacle teatral Festum–, s’hauran superat els 700 participants. A aquesta xifra caldrà sumar el nombre de visitants que des del mes d’agost han vist l’excepcional exposició Lo Mite Emmascarat, de l’artista nord-americana Ashley Suszczynski, que el Tabaca Film Fest ha portat a Gerri de la Sal, i que romandrà al poble fins al 30 de setembre.
Gerri de la Sal, la millor seu per al Tabaca Film Fest
Aquest balanç del festival demostra l’interès per la proposta singular, immersiva, acurada i descentralitzada que ofereix el Tabaca Film Fest i alhora confirma l’encert d’haver organitzat l’esdeveniment a Gerri de la Sal. L’espai únic del Reial Alfolí s’ha confirmat en l’escenari idoni per a un festival d’aquestes característiques, que a més a més ha comptat amb una gran implicació de l’equip municipal i els veïns. El festival ha aconseguit despertar la curiositat per una nova forma d’entendre i interpretar el cinema, explorant i contribuint a definir el concepte de mitologia en la creació audiovisual.