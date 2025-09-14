El Teler Daurat: Cecília Santañes inaugura la tercera temporada

Cecília Santañes, artista i il·lustradora andorrana, serà l’encarregada d’obrir la tercera temporada del Teler Daurat. Santañes participarà en aquesta nova edició de l’espai conduït per Jessica Rivera, CEO i Cofundadora d’Aumentium, on compartirà com va transformar l’adversitat en inspiració i com el seu projecte Laceci Colors s’ha convertit en un exemple de resiliència i autenticitat.
Durant l’entrevista s’abordaran temes com el paper de la creativitat com a motor de vida, la resiliència i el lideratge personal, així com la capacitat de l’art per a inspirar i convertir-se en motor d’emprenedoria. Com en edicions anteriors, els assistents podran participar activament amb preguntes i comentaris, enriquint el diàleg i l’experiència col·lectiva.
L’acte tindrà lloc el dimecres, 17 de setembre, a les 19 hores, a l’Hotel Roc Blanc. L’entrada és gratuïta. Per a confirmar assistència o per a informació s’ha d’accedir al següent enllaç https://www.aumentium.com/ca/zonadivulgacio.