Som Cinema rep 307 films de Catalunya, País Valencià, Balears i Andorra

Cartell del Som Cinema 2025

La 16a edició del Som Cinema ha rebut un total de 307 pel·lícules, entre llargmetratges i curtmetratges, procedents de Catalunya, el País Valencià, Balears i Andorra. Del nombre total de treballs inscrits, 13 són llargs de ficció, 238 curts de ficció, 32 llargs documentals i 24 curts documentals. Entre les produccions rebudes hi ha 4 llargs documentals rodats per equips totalment o parcialment lleidatans (dels quals un rodat a la ciutat de Lleida i un altre a la Seu d’Urgell i Andorra), a més de 3 curts de ficció de realització lleidatana i un quart produït per un lleidatà.

Pel que fa a l’apartat de Som Secundària, secció que enguany assoleix la 7a edició, s’han rebut 12 treballs. Cal recordar que aquesta convocatòria va dirigida als alumnes de tots els centres educatius de secundària, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments post obligatoris (no universitaris) de les Terres de Lleida.

Un cop rebut tot aquest material, el Comitè de Selecció s’encarrega de visionar i seleccionar les pel·lícules que es projectaran durant el festival i optaran als guardons. Les quatre seccions oficials del festival són les de llargmetratges de ficció, curts de ficció, llargs documentals i curtmetratges documentals.

El Festival de l’Audiovisual Català, que tindrà lloc del 22 al 26 d’octubre a la ciutat de Lleida, compta amb dos jurats, corresponents a les obres de ficció i als documentals, i té una dotació de 2.000 € per a pel·lícula de ficció guanyadora.

Som Cinema està organitzat per Suggeriments, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Universitat de Lleida i Fundació Horitzons 2050.