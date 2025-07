Més de 200 alumnes pallaresos han reconstruït murs de pedra seca durant aquest any

Escolars fent un mur de pedra seca (Foto: Museu de Camins)

Més de 200 alumnes del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, concretament de l’Institut de Tremp, l’Institut Hug Roger III de Sort i l’Institut Morelló d’Esterri d’Àneu, han reconstruït murs de paret de pedra seca durant el curs 2024-2025. L’objectiu del projecte ha estat sensibilitzar el jovent des dels mateixos centres educatius sobre camins antics i paret seca.

La iniciativa s’ha emmarcat en el projecte “Itineraris ambientals: camins d’aprenentatge, natura i divulgació”, enfocat precisament a la coneixença, valorització i recuperació dels camins antics dels Pallars. Per altra banda, els estudiants han posat en pràctica la tècnica de la pedra seca com a element clau d’aquestes vies.

Per una banda, els alumnes han après la importància del llegat que els camins representen, la necessitat que els avantpassats en tenien i la rellevància d’aquestes vies de comunicació per a fer possible la vida al món rural.

El projecte ha estat impulsat pel Museu de Camins i finançat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.