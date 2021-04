S’obre el termini per formar part del Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2021

El Festival Ull Nu 2021, que se celebra del 19 al 23 de maig, comptarà per segon any amb un jurat jove. El Jurat Carnet Jove estarà integrat exclusivament per crítics cinematogràfics de 16 a 30 anys i atorgaran el Premi Carnet Jove al Millor Curtmetratge valorat en 400 € i el Premi Carnet Jove al Millor Llargmetratge/Migmetratge (òpera prima) valorat en 600 €.

Durant els dies del Festival, el Jurat Carnet Jove visualitzarà tots els curtmetratges i llargmetratges, compartirà una estona amb el jurat oficial del Festival i assistirà a diferents activitats i esdeveniments del certamen.

El Jurat Carnet Jove ha estat impulsat pel Festival Ull Nu i per l’Associació Carnet Jove Andorra per tal de facilitar al jovent les seves inquietuds vinculades al món del cinema, donar-li l’oportunitat de conèixer professionals del sector i viure de primera mà com funciona la producció d’un festival.

Selecció dels membres del Jurat Carnet Jove

El Jurat Carnet Jove estarà integrat per tres persones usuàries del Carnet Jove, d’entre 16 i 30 anys. Aquelles persones que s’hi vulguin presentar hauran d’accedir al web carnetjove.ad i apuntar-se a la convocatòria, emplenar el formulari amb les seves dades, respondre a la pregunta “per què vull formar part del Jurat Carnet Jove?” i adjuntar una crítica d’una pel·lícula, sèrie, documental o de qualsevol peça audiovisual que elles considerin. La crítica ha de ser en català, castellà, francès o anglès i la seva extensió és de màxim 10 línies.

La convocatòria romandrà oberta fins al 21 d’abril a les 23.59 h. Una comissió, formada per representants del Festival Ull Nu i del Carnet Jove Andorra, seleccionarà el 26 d’abril els tres integrants del jurat.