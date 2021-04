Balanç positiu de l’Andorra Sax Fest amb una xifra de participants similar a la d’edicions anteriors

La vuitena edició de l’Andorra Sax Fest arriba a la seva fi amb un balanç molt positiu per part dels organitzadors. Tot i que la pandèmia de la Covid-19 va obligar a anular la darrera edició amb pocs dies de marge, l’edició d’enguany ha estat estrictament guiada per protocols de prevenció aprovats per les autoritats del país i s’ha desenvolupat amb total normalitat.

Malgrat el context actual, més d’un 80% dels concursants i 90% dels participants (incloent concursants, jutges i participants), han estat internacionals. A més, un 25% del total han viatjat des de fora d’Europa, incloent països com Rússia, Xina, Taiwan, Estats Units i Canadà. La confiança oferta als participants pels protocols de seguretat anticovid implementats per l’organització i les ganes de participar en aquest certamen musical, que feia dos anys que no se celebrava, ha comportat que el nombre de participants hagi estat molt similar al d’altres edicions. Això sí, la quantitat d’acompanyants per concursants ha disminuït respecte a anys anteriors.

A més, en aquesta edició s’han entregat els premis més alts de la història del festival, que va néixer l’any 2013. Així, s’ha entregat un total de 13.200€ en metàl·lic pels finalistes de la categoria absoluta, un saxofon nou valorat en més de 7.000€ i més de 1.800€ en vals de compra (adreçat a la categoria d’infants i joves).

“Estem molt satisfets d’haver pogut organitzar una edició com aquesta enmig d’una pandèmia mundial sense renunciar als músics internacionals i amb un programa de primer nivell internacional. La confiança que ens han fet els patrocinadors, col·laboradors i participants és el major retorn que podem demanar”, explica Efrem Roca, director i organitzador de l’esdeveniment.

Jordi Llorens, director creatiu, afegeix que “el festival es retransmetia per streaming des de fa anys. Hem estat innovadors des del principi i això ens ha permès organitzar l’edició d’enguany sense cap dificultat afegida”.