Símptomes després de la vacuna contra la COVID-19

Actualment és la vacuna de Pfizer la que s’està administrant, encara que n’hi ha algunes més en assajos clínics en fase III, actualment i en breu s’espera que se n’administrin d’altres farmacèutiques. Tant la Pfizer com la Moderna estan aprovades per l’Agència Europea del Medicament, la seva protecció és superior al 94% i comparteixen la majoria dels efectes secundaris. En tots dos casos també es requereixen un total de dues dosis per a estar totalment protegit, si bé el temps que ha de transcórrer entre la primera i la segona dosi difereixen una mica entre ambdues, sent en el cas de la Pfizer de tres setmanes i en la de Moderna d’un mes. Aquestes dates, encara que han de respectar-se en la mesura que sigui possible, són orientatives, podent-se administrar una mica més tard. El que sí no pot fer-se, és fer-ho abans d’aquest període mínim.

Els efectes secundaris que poden aparèixer, i que en la seva majoria ocorren després de la segona dosi, són semblants als d’una grip. Els més comuns i que sofreixen una part important dels vacunats són:

• Febre

• Esgarrifances

• Cansament

• Mal de cap

• Vòmits

• Dolor en les articulacions

• Ganglis limfàtics inflamats

A més, en el braç on s’ha rebut la vacuna pot haver també dolor i inflor.

Tots aquests símptomes són normals, i per tant no cal acudir al metge, tret que no desapareguin després d’alguns dies.

Cal recordar que la protecció no és totalment completa, fins transcorreguts uns dies després de la segona dosi, i que cal continuar protegint-se després d’haver-se vacunat.