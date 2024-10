Cristina Pérez i Helena Mas (SFGA)

El Ministeri de Salut ha anunciat aquest dijous la posada en marxa d’un servei de missatgeria instantània per a donar suport emocional a adolescents i joves en situació de crisi. Sota el nom ‘totbé?’, podran contactar, a través de Whatsapp al número 651 651, per tal de comentar neguits o parlar sobre salut mental en un espai segur i confidencial. Aquest xat està actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els set dies de la setmana.

El servei ofereix suport psicoemocional i, en cas que la persona demani ajuda, se l’orientarà i informarà sobre els recursos assistencials i comunitaris existents al país en matèria de salut mental, segons han exposat la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la roda de premsa de presentació.

“Els joves i adolescents que no saben on acudir poden activar aquest xat. Volem donar un espai segur i confidencial on parlar del que els preocupi sense límits”, ha assegurat Cristina Pérez. Aquest xat s’emmarca en el conveni existent entre el Ministeri de Salut i la Fundació Ajuda i Esperança, signat fa un mes i mig, la qual s’encarregarà de gestionar i garantir el servei. També, s’ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Telecom.

El xat de suport emocional forma part del desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, presentat la legislatura passada per part del Ministeri de Salut, l’objectiu del qual és acompanyar el país en la transformació del model existent cap a un de nou més plural, interdisciplinari, amb la persona al centre del projecte i amb un foment de l’atenció comunitària.

“Les xifres de persones ateses als serveis de salut mental del país posen de manifest que calen serveis i recursos adaptats, no només assistencials, sinó de prevenció i promoció de la salut mental, com el recentment presentat Telèfon 177 d’atenció de les conductes suïcides”, ha emfatitzat Helena Mas.

En aquest sentit, la ministra de Salut ha exposat el nombre de menors d’edat atesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en matèria de salut mental. Concretament, entre gener i agost de 2024 s’han atès 937 menors a les consultes externes, el 2023 es van atendre 988 i el 2022, 910. Mentre que a la Unitat de Conductes Addictives, durant aquest 2024 s’han atès 5 menors, el 2023 se’n van atendre 30 i el 2022, 9. Així mateix, Mas ha explicat que, dels diagnòstics en salut mental de 2023, el 22% van ser trastorns d’ansietat, dissociatius i relacionats amb l’estrès, i 32% trastorns emocionals i del comportament (que habitualment ocorren en la infància i l’adolescència).

Les titulars de salut també han presentat els nous perfils de Ministeri de Salut a les xarxes socials. “Volem donar un impuls a la comunicació del Ministeri i ser més propers amb la ciutadania, proporcionant informació àgil i a l’abast de tothom”, ha explicat Helena Mas.