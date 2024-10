Condecorat amb la Creu dels Set Braços l’exsíndic general Albert Gelabert

El síndic, Carles Ensenyat; el condecorat, Albert Gelabert; i la subsíndica, Sandra Codina (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, ha condecorat, aquest dijous al migdia, amb la Creu dels Set Braços a l’exsíndic general, Albert Gelabert Grau, que va ostentar el càrrec des del febrer de 1991 fins a l’abril de 1992. L’acte ha tingut lloc a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall en presència dels síndics generals, els presidents dels grups parlamentaris, el cap de Govern, membres del Consell de la Creu dels Set Braços, representants d’altres institucions i familiars de l’homenatjat.

Albert Gelabert ha tingut una llarga carrera política, sent conseller de 1979 al 1981 i de 1991 al 1993, ocupant el càrrec de síndic general del 15 de febrer de 1991 al 5 d’abril de 1992. Tot i que es pot considerar que el seu pas pel Consell General ha estat breu, el síndic general, Carles Ensenyat ha destacat que “va coincidir amb dos moments cabdals de la nostra història col·lectiva: La Reforma Institucional -que va culminar amb la creació del Govern el 1981- i, evidentment, el Procés Constituent”.

Precisament, Gelabert va tenir un paper destacat en l’equip negociador i redactor de la Constitució que va significar una homologació internacional del sistema polític andorrà i de les seves institucions. En aquells moments, calia “preservar l’especificitat històrica”, però també “canviar” -ha remarcat el síndic general-, tot subratllant que “persones com el síndic Gelabert van saber trobar aquests equilibris. Per això, la visió i l’experiència d’Albert Gelabert i, amb ell, les persones que van participar de la comissió constituent, són avui molt necessàries”.

Per a acabar, Carles Ensenyat ha ressaltat que “en la concessió de la Creu dels Set Braços a Albert Gelabert hi ha un homenatge particular cap a la persona que va ser síndic i conseller en moments decisius, però també un reconeixement col·lectiu cap a totes les persones que van participar d’aquell moment”.

Albert Gelabert ha estat el segon exsíndic general en rebre la Creu dels Set Braços després que al juliol rebés la condecoració Francesc Cerqueda.