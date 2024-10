Previsió de digitalitzar 200.000 imatges o documents de l’Arxiu Nacional i de la Biblioteca Nacional entre 2024 i 2025

L’antic hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura (SFGA)

Amb l’objectiu de digitalitzar el patrimoni documental i bibliogràfic per a la seva preservació i difusió, el Govern ha aprovat la contractació dels serveis de digitalització i indexació de documents històrics i patrimonials de l’Arxiu Nacional d’Andorra i de la Biblioteca Nacional d’Andorra. Cada any, des del 2013 quan es van iniciar els plans de digitalització anuals de l’Arxiu Nacional i de la Biblioteca Nacional, s’organitza una acció de digitalització de determinats volums de documents i revistes.

Per a donar continuïtat al projecte, aquest any s’ha posat en marxa el projecte de digitalització per als anys 2024 i 2025 en els quals està previst digitalitzar unes 200.000 imatges o unitats documentals. L’adjudicació del servei ha recaigut en l’empresa Dinser Andorra amb un import de 83.995,02 euros.