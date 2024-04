S’aprova la concertació de 16 places del servei de rehabilitació funcional per a menors de 65 anys a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar

Una fisioterapeuta atenent a un pacient (arxiu)

El Govern ha aprovat el conveni de concertació de 16 places del servei de rehabilitació funcional per a menors de 65 anys amb la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar. Un pas que es fa després que a l’octubre del 2023 el Consell de Ministres donés llum verda a la incorporació al catàleg del servei de rehabilitació funcional per a menors de 65 anys com una prestació d’atenció diürna i amb naturalesa sociosanitària. Així, aquesta es va sumar a la rehabilitació funcional per a majors de 65 anys, que ja estava inclosa a la cartera de serveis.

El servei té l’objectiu d’atendre persones que requereixen recuperació funcional intensiva, així com control i alleujament de símptomes, per haver patit episodis que produeixen incapacitat funcional o malalties cròniques degeneratives o de llarga evolució.

El cost mensual total d’aquest servei és de 2.713,60 euros, dels quals 1.140 euros es farà càrrec la CASS i 936,64 euros més els finançarà el Govern. La resta de les despeses –636,96 euros– aniran a càrrec de l’usuari. De la mateixa manera que succeeix amb la resta de serveis concertats, en cas que l’usuari no pugui fer front al pagament de la seva part té dret a sol·licitar una prestació econòmica d’Afers Socials.

La rehabilitació funcional inclou qüestions com ara un pla terapèutic per part d’un metge rehabilitador i la seva consulta; atenció d’infermeria i neuropsicològica; logopèdia; o el tractament de fisioteràpia, rehabilitació i estimulació. Pel que fa a la durada, s’ha fixat que els usuaris podran tenir 120 dies de sessions, ampliables segons la valoració mèdica.