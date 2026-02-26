S’actualitza el Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària en el marc de les mesures per al creixement sostenible

El Govern ha acordat la modificació del Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària per tal d’adaptar-lo al que s’estableix a la Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible –coneguda com a Llei Òmnibus II– que es va aprovar a principis d’any i que va entrar en vigor el 13 de febrer. La Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, amb l’objectiu de protegir el parc immobiliari del país, duplica l’impost d’inversió estrangera immobiliària.
En concret, passa del 3 al 6% per a l’adquisició del primer immoble, i del 5 al 10% en el cas de la compra d’un segon habitatge. Aquests nous ingressos per l’Estat es revertiran en polítiques per als ciutadans del país, entre altres, de foment de l’habitatge de lloguer i de diversificació econòmica.
El nou reglament simplifica alguns tràmits, com l’eliminació de l’obligació de presentar la declaració del pagament de l’impost al Departament de Tributs i Fronteres per aquells casos en què es donin els supòsits d’exempció. En aquestes casuístiques concretes, els obligats tributaris hauran d’acreditar davant del notari que compleixen els requisits establerts per la Llei per a no tributar aquest impost.
Tanmateix, si les inversions immobiliàries van destinades a una activitat mercantil, el Departament de Tributs i de Fronteres haurà d’emetre una resolució per a acreditar que compleixen les condicions d’exempció establertes a la Llei.