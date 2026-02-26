Nou cap de setmana d’esquí amb jornades de sol i el 100% dels dominis oberts a les estacions d’Andorra

Les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts viuen un dels moments més dolços de la temporada i es preparen per a viure un nou cap de setmana amb excel·lents condicions de neu en què, a més, la meteorologia acompanyarà durant tots els dies amb jornades assolellades i temperatures suaus.
Les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts disposa de més de 300 km esquiables operatius i grans gruixos de neu a les tres estacions, que en cap dels casos baixa dels dos metres d’acumulació.
Pal Arinsal compta amb fins a 240 centímetres de neu, mentre que Grandvalira acumula gruixos d’entre 240 centímetres i més de tres metres. A Ordino Arcalís la neu oscil·la entre els 3 metres i els tres metres i mig. El paradís del freeride disposa de dues de les àrees per a la pràctica del forapista per als amants d’aquesta modalitat.
Grandvalira Resorts recorda que l’accés a Andorra des de la Cerdanya catalana es manté completament operatiu i que s’hi pot circular amb normalitat per a travessar la frontera de França amb el Principat.