TheGrefg podria ser demandat per la padrina a qui volia desnonar

El Tribunal Superior ha dictaminat que la Batllia indemnitzi amb 4.000 euros la padrina d’Escaldes-Engordany que va estar a punt de ser desnonada. Considera que el procediment va durar massa i va haver dilacions indegudes. Els fets es remunten a l’agost de 2020 quan una societat propietat del conegut creador de continguts espanyol TheGrefg va quedar-se amb el bloc on ella residia i va fer fora tots els inquilins. Però, ella va es va mantenir, al·legant que tenia un contracte verbal amb l’anterior propietari i, per tant, no se la podia treure de casa seva.
La societat va iniciar obres a l’immoble i això va provocar que els tancaments estiguessin oberts. La dona va recórrer el desnonament i que no s’haguessin refet els tancaments mentre arribava una solució judicial. Finalment el Tribunal Superior va aturar-ho i ara ha decidit que s’havien vulnerat els drets ja que el procediment ha durat massa temps.
El lletrat que representa la padrina ha assegurat que estan estudiant una possible acció judicial contra l’empresa propietària per incompliment contractual. I és que, afegeix, el pis on vivia la padrina no va estar durant molt temps en condicions.
També avalua demanar possibles responsabilitats contra la batlle que va portar el cas. Segons afirma, hi ha una sentència del Superior que defineix com a “desconcertant” la forma en què ho va dur a terme.