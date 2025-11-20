Landry Riba, convidat al dinar-col·loqui de l’Skål Club d’Andorra

L’Skål Club d’Andorra ha celebrat un nou dinar-col·loqui amb els seus associats per a debatre sobre el món del turisme. El Secretari d’Estat d’Afers Europeus del Govern d’Andorra, Landry Riba, ha estat el convidat a la trobada. L’Acord d’associació amb la Unió Europea, sobre tot des del punt de vista d’afectació cap al sector del turisme, ha estat un dels principals temes que s’han tractat a la trobada.
Una alta part dels associats a l’Skål, són gerents i directius d’empreses hoteleres, de restauració i de transport de viatgers, d’aquí l’especial interès per a disposar d’exemples clars relacionats amb el món del turisme dins de l’Acord d’associació.
Riba, que ha estat acompanyat pel responsable de relacions institucionals de la Secretaria d’Estat per a les relacions amb la UE, Jordi Olivé, ha resolt dubtes i donat resposta a moltes de les preguntes que han anar sorgint al llarg del dinar.
Entre els assistents (tots socis de l’Skål Club d’Andorra) hi havia directius dels sectors de l’hoteleria, el transport de viatgers, la consultoria, les agències de viatges, etc.
L’acte s’emmarca dins les accions que organitza l’Skål Andorra per a reforçar el turisme i fomentar la cohesió entre els professionals del sector.