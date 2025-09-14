Què és la compressió cerebral i quins són els seus riscos

La compressió cerebral és una malaltia greu que es produeix quan hi ha una pressió anormal sobre el cervell. Quan el cervell és comprimit, les seves funcions es poden veure afectades greument, posant en risc la vida de la persona.
Les causes més comunes, són:
- Traumatismes cranials greus, que poden provocar hematomes (acumulacions de sang dins del crani).
- Tumors cerebrals, tant benignes com malignes, que ocupen espai i pressionen les estructures cerebrals.
- Hemorràgies cerebrals, com l’hemorràgia subaracnoidal o intracerebral.
- Accidents cerebrovasculars (ictus) amb inflamació o sagnat.
- Infeccions, com ara l’encefalitis o l’abscés cerebral.
- Hidrocefàlia, que implica una acumulació excessiva de líquid cefalorraquidi dins del crani.
Els símptomes varien segons la causa i la zona afectada del cervell, però habitualment inclouen:
- Mal de cap intens i persistent
- Vòmits, sovint sense nàusees prèvies
- Confusió, somnolència o pèrdua de consciència
- Canvis en la visió o en la parla
- Dificultat per a caminar o pèrdua de coordinació
- Convulsions
- Dilatació d’una pupil·la o asimetria facial
La compressió cerebral representa un risc vital, ja que pot afectar funcions essencials com la respiració, el ritme cardíac i el control motor.
Si no es tracta ràpidament, pot provocar:
- Dany cerebral permanent, per falta d’oxigen o mort neuronal.
- Paràlisi, discapacitat cognitiva o trastorns del comportament.
- Coma i, en casos greus, la mort cerebral.
La rapidesa amb què s’actua és clau per a minimitzar les seqüeles.
El tractament depèn de la causa i pot constar de:
- Cirurgia, per retirar un hematoma, un tumor o alleujar la pressió.
- Medicació, com corticoides per reduir la inflamació o anticonvulsius per a prevenir convulsions.
- Drenatge de líquid cefalorraquidi, en casos d’hidrocefàlia.
- Tractament intensiu i monitoratge en una unitat de cures intensives (UCI).