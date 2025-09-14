COAA: Conferència “L’arquitecte contemporani enfront les tècniques tradicionals”, a càrrec d’Oriol Rosselló

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), en el marc del 8è cicle de conferències que organitza la mateixa entitat, ha programat la ponència: “L’arquitecte contemporani enfront les tècniques tradicionals”, a càrrec d’Oriol Rosselló. El ponent és un dels arquitectes més reconeguts en el món en referència a la sostenibilitat arquitectònica i sobre la utilització de tècniques tradicionals de construcció en la arquitectura contemporània. L’acte tindrà lloc el proper dijous, 18 de setembre, a les 19 hores, a la seu del COAA. Per a confirmació d’assistència cal adreçar-se a info@coaa.ad.
“Des de fa 30 anys que apostem per una recuperació de les tècniques tradicionals lliure de nostàlgia, amb tota la voluntat de recuperar més el software que les feia possibles, que no el hardware. Fugim d’una visió cosificadora de l’arquitectura anònima tradicional”, assenyalen des del COAA.
L’arquitectura anònima, tradicional o popular és un repertori immens i desconegut, no solament de recursos formals, sinó també de detalls constructius i potser més important encara, de gestió de matèries primes properes; “i ara aquest punt és del tot imprescindible que l’impliquem i que l’incloem en el nostre tarannà com a professionals”, apunten des del Col·legi d’Arquitectes.
Treballar amb tècniques tradicionals implica que l’arquitecte ha de trobar un nou rol professional per a poder col·laborar amb els artesans. Els artesans tindran un protagonisme en aquest procés, seran coautors i formaran part del procés projectual des dels inicis.
En resum, “la xerrada posarà en comú el que creiem que cal aprofitar de les tècniques tradicionals dins de les urgències sostenibilistes que vivim actualment”, asseguren des del COAA.