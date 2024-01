Projectes i salut

Juan Juncosa

Moments d’il·lusions i projectes, oblidant el passat, però sense oblidar la prudència. Oblidem els últims anys, que han estat per a molts complicats. Mirem al capdavant amb la il·lusió i els ànims que porten aquestes pròpies dates. Prudència pels mals pel que fa a salut que ens estem trobant. Gran quantitat de virus que ens afecten gairebé a escala pandèmica.

Això vol dir que no hem d’oblidar, com dic prudents que no covards. Ser prudents no està renyit amb somiar i amb avançar. Ben al contrari, això ens permet somiar amb els peus a terra. Jo mateix he tornat a ser víctima d’una infecció respiratòria. Que després de tot l’historial mèdic que he passat en aquests últims anys, bé em podria haver portat a una gran depressió. Per contra, fins i tot estant greu m’ho he pres amb relativa calma. Les meves seqüeles són àmplies i això em fa més vulnerable als virus actuals. Però continuo mantenint la il·lusió que aquest 2024 serà un bon any.

No tinc projectes concrets, però no perdo la il·lusió per a poder fer-los. L’actitud ha estat, és i serà sempre una part important que ha d’acompanyar-te en la teva vida. No permetis que res enterri les teves ganes de continuar fent coses. Quan un camí s’acaba i l’assumeixes, pots estar segur que un altre acabarà apareixent. Feliç 2024, us desitjo sobretot salut.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.