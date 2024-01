Les platges i les cales gironines més màgiques

Cala Canyelles, a Lloret de Mar (Costa Brava. Pirineu de Girona)

Si sou dels que preferiu el mar, i el seu encant misteriós de l’hivern, us proposem que us dirigiu cap a la costa gironina. La Ruta de la marxa de les platges és un espai únic. Aquest tram es comença des de la platja de Santa Cristina fins a la Platja de Canyelles. Si us decidiu per aquest pla, no gaudireu d’un paisatge volcànic, però sí que trobareu racons màgics com la cala de Boadella o els Jardins de Santa Clotilde.

També us creuareu amb un castell, el de Sant Joan, del segle XI, i també el conegut monument de la Dona Marinera, coneguda per tothom a Lloret. Un cop travessada la platja de Lloret podreu continuar pel camí de ronda on veureu penya-segats i algunes cales més fins que arribeu a l’última platja, la de Canyelles.





Per www.surtdecasa.cat