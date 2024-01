Mantenir el ritme regular fins al final, l’objectiu d’Albert Llovera

El camió dels Llovera, Llobera i Torres plantant cara a les dunes del desert (FotoEsport)

Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres, en el seu camí de retorn a Yanbu, van superar la vuitena etapa del Dakar 2024, entre Al Duwadimi a Ha’il, que en teoria era de les “fàcils” del recorregut, aturant el crono en 5h40’ 04” i en una meritòria 18a posició en camions.

Sortint des de la 17a posició, van completar la primera part de l’especial (amb 165 km de sorra i dunes), amb un temps de 3h57’23”, a la 23a posició. Les dunes a superar van ser el punt complicat d’aquesta primera part del dia. Van tenir problemes en algun lloc en concret i, a més, Albert no va dubtar a ajudar altres participants. A la continuació van trobar més trànsit de l’habitual, vehicles que els van passar mentre estaven enganxats, però, això és el Dakar.

Un cop superat un tram d’asfalt (177 km) dins l’etapa van afrontar els darrers 100 km d’especial, que es va disputar per zones amb moltes pedres. L’Albert no va dubtar en afirmar que va ser molt dur per a tots (pilots i mecàniques)





Mitchel van den Brink estrena els seu palmarès de triomfs parcials al Dakar 2024

A l’arribada de Ha’il, Van den Brink li va tornar la jugada de l’etapa anterior al líder Mazik i es va adjudicar el triomf a l’etapa 8, per un minut escàs de diferència. El jove pilot holandès va ser el líder de l’etapa en pràcticament tots els controls de pas i en aquesta ocasió no es va deixar sorprendre a l’arribada. A més del triomf, Van den Brink s’ha situat a la segona plaça de la general.

Van den Brink – Torrellardona – Van de Pol, van creuar l’arc de l’arribada amb un registre de 3h28’27”, amb Mazik – Tomasek – Svando just darrere, a 1’18”, mentre que Loprais – Valtr – Stross, van tenir que conformar-se, un cop més, amb la tercera posició a 13’45” dels guanyadors.

A la classificació provisional, Mazik continua sent un líder fort que manté una còmoda distància respecte als seus rivals (més d’1 hora). Van den Brink s’ha situat a la segona posició amb 2’17” d’avantatge respecte a Loprais.





Albert i el seu equip mantenen posicions tot i que no hi ha res fàcil al Dakar

“La primera part de l’etapa d’avui dilluns era sobre sorra i dunes. Deien que era una jornada senzilla, però a mesura que anàvem avançant vam poder comprovar que això de fàcil no era del tot real. Ens hem enganxat una vegada, hem ajudat camions que també tenien problemes per a sortir de l’embolic, en fi hem perdut alguna posició, però seguim lluitant pel nostre objectiu”. Això explicava Llovera mentre anava cap a la segona part de l´etapa.

Després de creuar la línia d’arribada, el pilot feia aquest comentari sobre el recorregut: “Per cert que, en aquest cas, ens van dir que serien pistes de WRC, però una vegada més ens van prendre el pèl. Pistes amb molts forats, pedres… molt dur tant per a nosaltres físicament com per a les mecàniques. Pensava que en aquest tram podríem recuperar alguna posició, però la veritat, em dono per satisfet per no haver punxat i haver arribat al final sencer. Bé, sencer el camió, jo estic desquadrat. Hem passat per la “rentadora” una altra vegada. Tot i així estem molt contents d’haver pogut completar una etapa més”.

El Dakar 2024 segueix pujant cap a Yanbu, els participants que segueixen en competició arribaran demà dimarts a la zona nord de l’Aràbia Suadita, en concret a la localitat Al-Ula, de la qual van sortir fa 10 dies en direcció sud-est. Així doncs, l’etapa 9 entre Haïl i Al-Ula tindrà un total de 619 km, dels quals 417 km seran cronometrats. Zones molt ràpides a l’inici i passos entre altiplans rocosos seran els obstacles a superar. La navegació tornarà a ser vital per a trobar la sortida correcta entre els altiplans esmentats.