Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha guanyat el premi FLOTAS 2025 en la categoria Electrificació de Flota a l’Alta Muntanya, que atorga l’Associació Espanyola de Gestors de Flotes d’Automòbils i de Mobilitat Corporativa (AEGFA). El reconeixement ha estat per la incorporació del primer vehicle 4×4 totalment elèctric de Ferrocarrils, el Torgo, que dona servei des d’aquest estiu a l’estació de muntanya de la Vall de Núria.
Inexistent fins ara en el mercat i fabricat exclusivament per a FGC, aquest cotxe permet millorar la mobilitat a l’estació, resoldrà les comunicacions amb l’Alberg del Pic de l’Àliga quan les condicions climatològiques impedeixin el transport amb el telefèric i és la insígnia d’una estació de muntanya de zero emissions. El Torgo suposa una important millora ambiental pel que fa a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle així com pel que fa a la reducció de la contaminació acústica.
El jurat dels premis ha valorat FGC per portar l’electrificació de vehicles a un entorn especialment exigent, l’alta muntanya, dins d’un Parc Natural i amb condicions climatològiques en moltes ocasions extremes. El premi l’ha recollit aquesta nit de dijous, a Madrid, el responsable de Sostenibilitat i Acció Climàtica de la divisió de Turisme de Ferrocarrils, Francesc Arrébola Labado.
La candidatura del Torgo ha destacat per ser un vehicle multipropòsit 100% elèctric, capaç d’afrontar pendents de fins al 40%, operar sobre neu i substituir un antic vehicle dièsel. A més de reduir emissions en un entorn de màxim valor natural, també s’ha tingut en compte que aquest vehicle està pensat, a més, per a situacions complexes, com l’evacuació de clients de l’Alberg quan el Telefèric queda fora de servei per causes meteorològiques.
Aquest vehicle, una aposta de Ferrocarrils per la innovació a l’alta muntanya, pesa 4.700 kg, disposa de dos motors (un per eix), té una potència màxima de 350 kW (476 Cv) i una autonomia de 100 km.
Per als organitzadors del premi, “el projecte demostra que una bona política de flota i permet electrificar flotes, fins i tot, en contextos d’alta muntanya, millorant la sostenibilitat, la seguretat operativa i la integració ambiental de les activitats de Ferrocarrils”.
Premis FLOTES d’AEGFA
Els Premis FLOTES reconeixen cada any les empreses, organitzacions i professionals que destaquen per les seves bones pràctiques en la gestió de flotes i de mobilitat de les empreses. Aquests guardons valoren accions i projectes que destaquen per la seva innovació i excel·lència en matèria d’electrificació de flotes, optimització de la gestió, sostenibilitat, polítiques de flota, plans de transport al treball, seguretat viària, etc. Després de deu anys, els Premis FLOTES no només han permès destacar les iniciatives més avançades en mobilitat corporativa i gestió de flotes, sinó que també reconeixen l’important rol dels professionals en la matèria.