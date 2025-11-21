Encamp constitueix el nou Consell d’Infants amb catorze propostes presentades per a la millora de la parròquia

El Comú d’Encamp ha constituït aquest matí de divendres, 21 de novembre, el nou Consell d’Infants amb el jurament dels 10 consellers i conselleres i els 10 membres suplents, provinents de les escoles andorranes i franceses d’Encamp i del Pas de la Casa. Els infants han jurat el càrrec i han presentat al comú un total de 14 propostes destinades a la millora de la parròquia encampadana.
La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a tots els escolars la seva implicació i ha destacat que el Consell d’Infants “és una mostra del compromís d’Encamp amb la participació, l’escolta activa i la veu dels infants. És un espai on podeu proposar millores i feu sentir la vostra mirada sobre la parròquia. Perquè sou el present i el futur d’Encamp”.
D’altra banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, s’ha sumat a les paraules d’agraïment i ha assegurat que les propostes “presentades avui demostren que sou observadors, creatius i que us preocupeu pel vostre entorn. Per a nosaltres és un orgull veure tanta il·lusió i tantes ganes de millorar la parròquia”.
Sans ha afegit que el Consell d’Infants “és un espai on les idees es converteixen en projectes”. Com a exemple, ha parlat d’algunes de les propostes presentades en consells anteriors que ja s’han realitzat o que estan en procés de fer-se. Tals com la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, “que incorpora demandes proposades pels vostres companys en sessions anteriors. I és que part de l’urbanisme d’aquesta parròquia es fa amb la vostra veu”.
Una altra acció sorgida d’anteriors consells i que ja s’ha dut a terme és la col·locació de contenidors de recollida selectiva en diferents parcs infantils i zones familiars, com el berenadors dels Cortals.
De cara a projectes que es desenvoluparan més endavant, hi ha prevista la construcció d’un skatepark cobert al Pas de la Casa, que formarà part d’una de les futures fases de remodelació del Centre Esportiu.
La sessió d’avui també ha comptat amb la presència de la directora d’UNICEF Andorra, Dàmaris Castellanos. La cònsol major ha volgut agrair a l’entitat, així com a les escoles i als professors implicats, la seva participació en el consell i el fet de “tenir en compte aquests projectes tan importants, on els infants prenen protagonisme i tenen veu”.
Propostes presentades durant la sessió del Consell d’Infants d’avui
Pel que fa a les propostes presentades avui, els infants han posat de manifest un ampli conjunt d’idees centrades en la millora d’espais públics, la promoció de la sostenibilitat i el foment de la convivència intergeneracional.
Entre les iniciatives destacades hi ha diverses accions per impulsar la reutilització, com campanyes de sensibilització, mercats de segona mà i la creació d’un rober solidari. També s’han proposat millores en parcs, zones esportives i espais per a gossos, amb actuacions orientades a reforçar la seguretat, la neteja i el confort.
Els infants també han plantejat actuacions urbanístiques al Pas de la Casa, com la millora de l’entorn escolar i de la visibilitat als passos de vianants o la instal·lació d’elements que afavoreixin la mobilitat i l’estada, com bancs, aparcaments per a bicicletes o jardineres.
En l’àmbit comunitari, els consellers i conselleres han proposat impulsar trobades entre generacions i l’organització de nous esdeveniments, com jornades multiesportives, mercats solidaris de joguines o la creació d’un equip de handball.
En conjunt, les propostes han reflectit la voluntat dels infants de contribuir activament a una parròquia més sostenible, segura i cohesionada.
Nous consellers i conselleres infantils
Els nous consellers infantils són: Leire López Artueño, Jana Vinós Vila, Valentina Gonzalez Balvidares, Emma Martinez Auguet, Chloe Dias Alves, Leena Brigitte Daviaud Berenguer, Inês Pinto Barreira, Enzo Longa Belbute, Adryan Fonte Pino i Nolan Grard Moreno.
Com a suplents han jurat el càrrec: Martin Dias Mendes, Aldair Keim Achiardi, Eudald Babi Juan, Marta Pérez Azzopardi, Mila Manzano Uzunovic, Alan Pisonero Silvente, Isaac Dos Santos Martins, Bautista Julian Rojas, Rafael Ferràs i Amélie Cabon Téllez.