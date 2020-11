Personalització del servei, digitalització i flexibilitat, reptes de futur de l’economia de serveis

Afrontar el repte de la digitalització -que s’ha vist accelerat per la pandèmia-, posar l’èmfasi en un servei personalitzat i amb valor afegit i tenir estructures i models de negoci flexibles. Aquesta és la recepta comuna de sectors tan diversos com les agències de viatge, la restauració i l’organització d’esdeveniments. Així ho han explicat aquest matí els tres empresaris participants a la sisena edició de El futur a debat, el cicle de taules rodones que organitza la Confederació Empresarial Andorrana amb el suport de BancSabadell d’Andorra.

Maica Terrones, de Viatges Emocions i vicepresidenta de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra, Angelo Guitard, del Grup Kanalla, i Isabel Rodrigo, de Pass Andorra s’han mostrat optimistes de cara al futur, tot i que les mesures de confinament i limitació d’activitats associades a la pandèmia han tingut un clar impacte negatiu en els seus secors. “Els nostres models de negoci estan pensats per oferir un servei presencial. El servei a domicili i les comandes on-line són un complement per a la restauració tradicional, però no poden substituir el negoci presencial”, ha afirmat Guitard, per a qui “les plataformes on-line de distribució i de reserva són un intermediari que ha vingut per quedar-se i amb el qual haurem de treballar”.

També les agències de viatge són conscients del repte que suposa la digitalització. Segons Terrones, les eines digitals són una oportunitat “per oferir un servei personalitzat, adaptat a cada client, i per maximitzar el valor afegir que aportem les agències”. La representant de l’AAVA s’ha mostrat convençuda que en el futur proper el rol de l’agència -tan emissora com receptiva- es posarà en valor “perquè el client busca seguretat i poca gent viatjarà sense tenir assegurances de malaltia o cancel·lació i sense tenir garantida una assistència durant el viatge, que és precisament el que una agència pot oferir”.

Rodrigo, per la seva banda, ha explicat l’experiència de Pass Andora que en pocs mesos ha fet “un salt de deu anys en digitalització, perquè ens hem especialitzar en l’organització d’esdeveniments on-line”. “El tracte humà i de proximitat és insubstituïble i el que fem amb l’esdeveniment on-line és, precisament, garantir que aquest tracte entre organitzadors i assistents no es perdi”, ha explicat. En aquest sentit, Rodrigo ha afirmat que la proliferació d’esdeveniments virtuals ha fet aflorar noves necessitats d’organització, de coordinació i de promoció de l’esdeveniment que són “similars a les que ja tenien els esdeveniments presencials”.

Dimarts vinent hi haurà un nou debats dedicat a avaluar les necessitats en infraestructures, i comptarà amb la participació de Joan Amorós, president de l’associació Ferrmed, un grup de pressió europeu liderat des de Catalunya i que té com a objectiu principal la impulsió d’un gran eix ferroviari de mercaderies que ha d’unir el sud i amb el nord d’Europa. Ricard Font, President del Consell d’administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Josep Maria Vila, Gerent i soci fundador de Suport Enginyers Consultors.

“El futur a debat” tractarà properament altres temàtiques com les, la vessant empresarial de les activitats esportives, el sector de les assegurances i la incipient indústria exportadora al país.