Els Liberals europeus volen més compromís amb l’Acord de París i una millor gestió de la Covid-19

Aquest dimecres s’ha celebrat, de forma telemàtica, la reunió del Consell de l’ALDE amb la participació de Liberals d’Andorra que han estat representats per Josep Fusté.

En els grups de treball en els quals ha participat activament L’A, s’ha treballat molt estretament amb l’eurodiputada austríaca Claudia Gamon. Aquestes reunions han servit per aprovar dues resolucions relacionades amb el futur d’Europa i la crisi de la Covid-19.

Pel que fa al futur d’Europa s’ha fet una especial menció a la lluita contra el canvi climàtic i centrar els esforços a assolir els objectius d’emissions de l’Acord de París. També s’ha debatut com aconseguir una immigració sostenible integrant-la en el mercat laboral en l’àmbit europeu. Per últim, des de l’ALDE es demanarà que es suspenguin els pagaments de la Unió Europea als països que se saltin l’article 2 del Tractat de la Unió.

En la resolució sobre la Covid-19 s’ha fet èmfasi en la necessitat d’una millor coordinació entre els països europeus destinant més recursos econòmics a les agències europees dedicades a aquest aspecte, així com la creació d’un cos específic per gestionar crisis com l’actual.

En altres temes aprovats en la sessió d’aquest dimecres, destaca la reelecció de Jacob Moroza-Rasmussen com a secretari general de l’ALDE, l’aprovació del pressupost per l’any 2021 i l’acord amb nous espònsors, principalment tecnològics, com ara Google, Apple i Sky entre altres. Per últim, la família liberal europea continua creixent amb la incorporació de nous membres de ple dret, Democratic Alignment de Xipre i Golos d’Ucraïna.