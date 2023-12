Per Sant Julià vol impulsar el comerç i Avancem crear un departament d’habitatge a Encamp

La candidata, Marta Pujol, segona per l’esquerra, aquest matí a Encamp (PS – Avancem)

Per Sant Julià potenciarà el comerç local a través de campanyes de promoció per tal que els establiments de la parròquia tinguin el renom que es mereixen. El candidat a cònsol major, Antonio Miralles, ha destacat avui dimarts que la voluntat és que Sant Julià sigui un lloc atractiu per al comerç del país i que es farà combinant promoció local, suport tècnic i esdeveniments que siguin d’interès per a residents i visitants. “Sense comerç no hi ha parròquia i per tant des del comú hem d’ajudar als comerciants”.

La candidatura aposta per treballar conjuntament amb el sector lauredià i impulsarà la creació d’una figura que estigui al costat dels comerciants i els ajudi a elaborar un pla conjunt per a potenciar els seus punts forts i que tindrà com a objectiu establir una unió entre els professionals del sector que actualment no hi és. “Això ha fet perdre molta il·lusió a Sant Julià. Fa falta un comerç fort i que pugui competir amb la resta”.

Miralles també ha subratllat la manca de comunicació que hi ha cap als visitants “per a dir les coses que hi ha per veure i fer a Sant Julià” i ha argumentat que des de Per Sant Julià es potenciarà l’oferta comercial amb un pla de senyalització perquè tothom que vingui a la parròquia conegui l’oferta en l’àmbit comercial, turístic i cultural. “S’ha de potenciar allò que fem i afegir més esdeveniments i propostes amb col·laboració d’Andorra Turisme i de Govern. Hem d’unir les forces i demanar la seva ajuda per a fer aquesta labor tan important per al desenvolupament de la parròquia”.





Avancem vol crear un departament d’habitatge al comú d’Encamp

Avancem (PS + Independents) crearà un departament d’habitatge al Comú d’Encamp amb la finalitat d’atendre consultes de llogaters i propietaris sobre la legislació del sector i assessorar-los sobre els seus drets. Així ho ha manifestat aquest matí la candidata a cònsol major, Marta Pujol, qui també ha destacat que es duran a terme polítiques que afavoreixin l’accés a habitatges a preu assequible i que s’impulsarà un registre de la propietat públic i transparent en coherència amb la nova Llei d’habitatge. “Les polítiques seran per a afavorir la regulació dels preus amb eines com l’Índex de Preus de Referència o l’Impost de rendiments arrendataris”

Pujol ha subratllat que, en matèria d’habitatge, l’actual Comú només ha engegat la cessió al 0% per a construir habitatge de lloguer, mentre que les noves promocions que s’estan fent són de venda i “no precisament a preu assequible”. La candidatura de PS + Independents aposta per un model de regulació de preus, amb estudis de viabilitat sobre les construccions d’habitatges a preu assequible i els terrenys on es duen a terme. En aquest sentit la candidata d’Avancem ha destacat que “tot allò que sigui col·laborar pot sumar”, però que el model de cedir terrenys comunals per a construir obres privades “no funciona com hauria de funcionar” i que des de la llista socialdemòcrata s’aposta per una col·laboració públic-privada a la inversa, on es potenciï la disposició de terrenys privats per a fer pisos a preu assequible.