El concert d’Any Nou amb les obres més populars de Johann Strauss Jr

Concert de Cap d’Any de l’1de gener de 2023 (ONCA)

El tradicional Concert d’Any Nou, d’inici del 2024, que organitzen conjuntament el Comú d’Ordino i la fundació d’una entitat bancària del país, se centrarà en aquesta edició en les obres més conegudes de Johann Strauss júnior, el més popular dels Strauss. El Concert d’Any Nou, a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), dona la benvinguda a l’any nou, cada 1 de gener, amb un repertori de peces tradicionals i llegendàries, que fan vibrar el públic assistent.

En aquest edició, el concert, que tindrà lloc a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, a les 19 hores, oferirà deu peces seleccionades per a poder conèixer el compositor a través de la temàtica que ell mateix va escollir per a les seves obres. D’aquesta manera, es viatjarà per l’exotisme, la natura, la reialesa, el festeig o les males passions, entre d’altres. Cada peça anirà acompanyada de comentaris que la situaran en el seu context, de manera que el públic descobreixi les inquietuds, manies i curiositats que envoltaven Johann Strauss júnior i les seves composicions.

Albert Gumí dirigirà de nou l’ONCA, en aquest concert titulat ‘Els colors de Strauss’. Les entrades ja estan a la venda des d’avui dimarts, 5 de desembre i es poden adquirir al web https://festivalsordino.4tickets.es/ i a l’Oficina de Turisme d’Ordino. El preu de les entrades és de 35 euros i de 25 euros les localitats del cor i algunes de laterals.

El tradicional Concert d’Any Nou té el seu origen a Viena i ha estat protagonitzat històricament per les músiques de la família Strauss (amb alguna presència esporàdica d’altres autors).