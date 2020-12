Patrimoni Cultural fa una valoració positiva de la Setmana de la Pedra Seca

El departament de Patrimoni Cultural ha fet un balanç positiu de la participació de la ciutadania en les activitats organitzades per celebrar la Setmana de la Pedra Seca, que s’han impulsat des de l’entitat catalana Col·laboraXPaisatge. Una de les activitats que ha tingut més ressò ha estat el concurs a Instagram L’art de la pedra seca a Andorra (#andorrapedraseca). De les més de 240 fotos rebudes, s’han seleccionat cinc finalistes. El jurat, format per dos professionals de la fotografia i una representant de Cal Pal, entitat impulsora del programa Primera Pedra, ha premiat les fotografies que posen en valor les construccions en pedra seca que formen part del paisatge.

Amb la selecció dels guanyadors del concurs d’Instagram es tanca així les activitats de la Setmana de la Pedra Seca. La major part de les activitats van tenir lloc entre el 23 i el 29 de novembre, coincidint amb el 2n aniversari de la inclusió de la tècnica de la pedra seca a la llista de Patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO.

En la primera edició de les jornades Andorra ha tingut un paper destacat. Així, des del departament de Patrimoni Cultural es va optar per organitzar activitats de divulgació a través de les xarxes socials, per tal de respectar les mesures sanitàries adoptades per minimitzar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.

Una altra de les activitats destacades ha estat la presentació de la instal·lació artística Identitat Fragmentada de la fotògrafa Montserrat Altimiras, que ha despertat la curiositat de molts ciutadans que durant aquests dies s’han desplaçat fins al Castellar, a Arcalís, per contemplar-la. Cal recordar que l’obra havia estat realitzada per preparar una foto que va ser seleccionada per a l’Exposició Internacional d’Art Andorra, Oblit i Identitat, i es podrà veure a la Galeria Pilar Riberaygua fins al 2 de gener.

Malgrat les restriccions sanitàries i un aforament limitat, Cal Pal va poder organitzar una sortida guiada des de la Cortinada a Sornàs per conèixer el patrimoni de la pedra seca en el seu context i les places es van exhaurir.

Les diverses xarxes socials del Ministeri de Cultura i Esports s’han unit per promoure la pedra seca des de les seves vessants. Així doncs, a més del contingut que s’ha pogut trobar al compte de @patrimonicultural, l’Arxiu Nacional (@arxiu_nacional_andorra) ha publicat imatges antigues dels seus fons fotogràfics, la Biblioteca Nacional (@biblioandorra) ha compartit bibliografia relacionada amb la pedra seca, el Servei de Política Lingüística (@spl_andorra) ha explicat el significat de paraules relacionades amb la tècnica de la pedra seca, mentre que des de Museus (@museusandorra) han compartit l’experiència de Casa Rull i Acció Cultural (@accioculturalandorra) ha cobert l’exposició Oblit i Identitat.

A nivell internacional i segons els impulsors, la Setmana de la Pedra Seca ha desbordat les expectatives inicials. La presència i el protagonisme del patrimoni cultural de la pedra seca a les xarxes socials n’és la prova. Les més de noranta activitats impulsades per un centenar d’institucions, entitats i col·lectius de les terres de parla catalana han contribuït indubtablement a generar una major consciència de la importància d’aquesta tècnica ancestral tan present als nostres paisatges culturals.

La Setmana de la Pedra Seca és un esdeveniment per a la promoció i posada en valor d’aquesta tècnica de construcció com a patrimoni cultural i com a ofici, dirigida a promoure i difondre activitats arreu dels territoris de parla catalana, per donar a conèixer l’extensa xarxa d’entitats, col·lectius i voluntaris que treballen per al seu manteniment i divulgació. En aquesta primera edició, Andorra ha tingut un paper destacat.

Finalment, avui, Dia internacional de les muntanyes, el Departament de Patrimoni cultural ha volgut recordar la importància de la pedra seca en els nostres paisatges de muntanya mostrant les imatges guanyadores del concurs fotogràfic de l’art de la pedra seca a través de les xarxes socials.