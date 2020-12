Obertura progressiva i gradual de les estacions d’esquí catalanes a partir de dilluns

Les estacions d’esquí del Pirineu català han acordat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya que estrenaran la temporada 2020-2021, de manera conjunta, aquest dilluns 14 de desembre. Així ho ha donat a conèixer l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM), que també ha matisat que l’obertura es farà de forma progressiva i gradual.

Així, per exemple, en aquesta primera fase la venda de forfets serà limitada i en funció de l’àrea oberta en cada moment, per evitar aglomeracions. En la mateixa línia, aquests primers dies els passis només es podran comprar per internet i de forma anticipada, per evitar cues a primera hora a les taquilles.

Tot i que les condicions de neu ja permetien obrir, les estacions ja van acordar aquest començament de mes no obrir pel pont de la Puríssima, per ajudar així a reduir l’expansió del coronavirus. Posteriorment, la setmana passada van anunciar que ajornaven novament l’estrena, que havien programat pel 9 de desembre, a causa de la pròrroga dictada pel Procicat pel que fa al confinament municipal de cap de setmana, una mesura molt criticada al territori des que es va començar a aplicar ja fa set setmanes.

Crida a la responsabilitat dels esquiadors

Finalment, aquest divendres l’ACEM ha dut a terme una reunió amb el Govern català per acordar de manera definitiva la data d’obertura. Després han enviat un comunicat de premsa on també remarquen que totes les activitats que es faran a les estacions compliran amb la normativa contra la COVID-19. En aquest sentit, fan una crida als visitants perquè “siguin responsables i respectin en tot moment les directrius de les autoritats sanitàries, com també les indicacions de les estacions”, perquè d’això en depèn que les pistes puguin seguir obertes al llarg de l’hivern.

Les estacions d’esquí han aprofitat per reivindicar novament que són “un entorn segur”, perquè es basen en espais molt amplis i a l’aire lliure. En aquest sentit, remarquen que els remuntadors són també un mitjà de transport segur, per la curta durada dels trajectes, perquè en la gran majoria dels casos es fan a l’aire lliure i perquè els viatgers van ben protegits.

Després de la incertesa dels darrers dies per la frenada de la desescalda amb l’allargament de la restricció de mobilitat al terme municipal durant el cap de setmana, les estacions d’esquí catalanes s’avancen així a les veïnes d’Andorra, i també el Pirineu Francès, que com a mínim no tenen previst obrir fins al gener.