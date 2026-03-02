L’EAP organitza una formació per a professionals eqüestres centrada en la comunicació conscient i respectuosa amb el cavall

L’Escola Agrària del Pirineu (EAP), a Bellestar (Alt Urgell), organitza, de dimarts a dijous, una formació per a professionals eqüestres centrada en la comunicació conscient i respectuosa amb el cavall, impartida per Peggy Brown i Paula Ohlin. El curs ‘Perfeccionament de l’equitació amb Peggy Brown i Paula Ohlin’ pretén ajudar a millorar la connexió entre genet i cavall tant a peu com muntant, aprenent a escoltar, interpretar i respondre al moviment i al llenguatge corporal de l’animal. Es tracta d’una formació pensada per a professionals del món eqüestre que desitgen aprofundir en la comunicació amb el cavall des d’una base més conscient, respectuosa i present.
Els objectius del curs són desenvolupar la consciència corporal i l’equilibri del genet, aprofundint en una manera de muntar més eficient i harmònica; conèixer i integrar els quatre principis de l’equitació centrada com a base tècnica i sensorial del treball; millorar una comunicació subtil i efectiva amb el cavall; muntar des del centre, amb presència, confiança i fluïdesa; aplicar els principis del Centered Riding® a qualsevol disciplina eqüestre; i aprendre a escoltar i comprendre millor el cavall com a company de moviment.
Aquest Open Clinic d’equitació de 3 dies és una oportunitat única per a aprofundir en aquesta connexió de la mà de Peggy Brown, instructora nord-americana de nivell IV de Centered Riding®, amb més de 40 anys d’experiència internacional, i Paula Ohlin, Instructora de Centered Riding® Nivell III, especialitzada en equitació conscient i biomecànica de l’equitació.