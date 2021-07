Oliana acollirà una jornada sobre educació sexual feminista en temps de lleure

Oliana acollirà, el dia 26 de juliol, la jornada ‘Generant perspectiva. Educació sexual feminista en temps de lleure‘, adreçada a adolescents i organitzada per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, amb col·laboració de l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal, l’equip d’educació social del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) i l’Ajuntament d’Oliana.

La jornada, que parteix de la necessitat d’oferir espais d’educació sexual en l’àmbit del lleure, dona continuïtat a la formació adreçada a professionals que ha tingut lloc durant el mes de juny, i en la que han participat prop d’una vintena de monitors i monitores del lleure de la comarca.

En el programa d’activitats s’inclouen tallers de sexualitat(s) i autoestima (‘El plaer del desig’), tallers de diversitat sexual i de gènere (‘Lleure sense armaris, lleure en colors’) i activitats lúdiques coeducatives (‘Fent Rebombori’), a càrrec d’entitats referents al territori com la fundació Antisida de Lleida, l’associació Colors de Ponent, La Pluja i El Rebombori. L’artista local Marta Tarrés Codina il·lustrarà, en directe, tota la jornada. Per tancar, si la situació sanitària ho permet, hi haurà piscina nocturna.

Les places són molt limitades i les inscripcions, gratuïtes, es poden fer a bit.ly/GenerantPerspectivaOliana