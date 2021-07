Més de 400 persones participen en la prova pilot de l’oci nocturn

Aquest divendres a la nit s’ha dut a terme la prova pilot de l’oci nocturn en dos locals de la capital preparats per obrir les portes a més de 400 persones, que han pogut gaudir de la festa seguint les mesures de sanitat.

La prova pilot de l’oci nocturn ha aplegat un bon grapat de joves amb ganes de festa després de 16 mesos sense poder trepitjar una discoteca. Tot i l’obligatorietat de dur la mascareta dins els locals, no tothom s’ha fet enrere.

Al llarg del dia, els assistents a la prova s’han atansat al centre de vacunació per fer-se les proves d’antígens abans d’accedir als locals. A més, han hagut de dur un consentiment per fer-se un test a posteriori i veure l’impacte de la prova pilot.

Amb tot, després de tant de temps “sense poder fer res”, consideren que poder sortir “va bé per a la joventut”. I és que, tot i haver de dur la mascareta, apunten que “no és cap tipus de problema” i que “encara que sigui dintre de les mesures és un plus poder gaudir d’una nit de festa”.

Ben entrada la nit, quan els locals han obert les portes amb totes les mesures preparades -bombes de CO2 i gel hidroalcohòlic-, ha anat arribant un degoteig de persones amb moltes ganes de començar la festa, encara que s’ hagués de portar mascareta a l’interior, decisió que no tothom sabia.

Per alguns dels assistents, “és l’ideal per poder sortir i tenir una vida normal”. D’altres assenyalen que “dona seguretat”. A més, també valoren que aquesta prova permetrà “saber si ens cuidem, i els contagis que hi pot haver entre els joves”.

També hem pogut trobar alguns grups que volien entrar i que s’han apropat per “provar sort”, però no anaven ben preparats: “volíem festa però ens han dit que no”.

Una nit que, com afirmen els propietaris, esperen que no tingui cap repercussió negativa i pugui significar un pas endavant per a aquest sector.