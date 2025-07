Loïc Bruni i Tahnee Seagrave volen en el descens de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal

Els campions es van definint en aquesta Copa del Món. Foto: Cedida

L’espectacle del descens mai decep i aquest dissabte Pal Arinsal ha tornat a viure una sensacional lluita entre els millors riders del món per al triomf a les WHOOP UCI MTB World Series d’Andorra. El francès i resident a Andorra, Loïc Bruni, i la britànica, Tahnee Seagrave, han estat els grans guanyadors de la jornada a l’estació de la Massana, on novament s’han aplegat centenars d’apassionats per la bici de muntanya per a vibrar amb les impressionants baixades dels riders.

La Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal viurà diumenge l’última jornada d’acció amb les finals U23 i Elit del cross-country olímpic (XCO) a partir de les 9 h.





Redempció de Loïc Bruni a Pal Arinsal

L’agost de 2024, als Campionats del Món UCI de BTT d’Andorra, Loïc Bruni va patir una caiguda quan era el més ràpid amb un bon marge al descens decisiu per a obtenir el títol de campió del món. Va ser una gran decepció per a ell perquè eren els Mundials ‘de casa’, i avui el resident no s’ha oblidat d’aquell moment quan ha afrontat la baixada de la Copa del Món de Pal Arinsal. Ha estat impecable i molt ràpid de principi a final, i ha completat els 2,1 km de baixada i 458 metres de desnivell entre el pic del Cubil i l’àrea de Fontanals en un espectacular temps de 2:34.367.

“Ha estat una redempció de l’any passat, tenia molt presents aquelles sensacions, i la veritat és que volia molt aquesta victòria”, ha assenyalat el resident a Andorra, que ho ha hagut de donar tot per a alçar-se amb el primer lloc. Amb aquest triomf, Bruni ha tallat la ratxa de quatre victòries de Jackson Goldstone, líder de la general, i avui segon amb una baixada que no s’ha quedat enrere en espectacularitat (2:35.646, +1.279). “Aquest triomf significa molt, lluitant amb Jackson durant la temporada, havia de millorar i he vingut amb molta motivació. És una pista molt ràpida en la qual s’ha d’anar a fons en tot moment, i aquesta victòria em fa molt feliç”, ha afegit Bruni.

Loris Vergier, guanyador de la cursa dels Mundials de l’any passat a Andorra, ha estat tercer amb un impressionant temps de 2:36.534 (+2.167), després que l’italià Davide Palazzari hagi caigut pràcticament al final del seu descens quan tenia un ritme per a lluitar-li la victòria a Bruni, ja que ha assolit el segon millor registre al quart punt intermedi. Per la seva part, el colombià Fernando Juan Muñoz, que va donar la sorpresa divendres assolint el millor temps a les classificatòries, ha caigut abans del segon punt intermedi, i no ha pogut rematar la sorpresa.

En la classificació general Elit masculina de descens, Goldstone manté el lideratge amb 1.406 punts, mentre que Bruni ha retallat diferències i se situa a 136 punts del canadenc (1.269 pts.) amb encara quatre curses per endavant aquesta temporada. Vergier és tercer amb 926 punts.





Hemstreet cau i Seagrave s’endú el triomf

La canadenca Gracey Hemstreet arribava com a favorita del descens femení de Pal Arinsal. La seva principal rival en la lluita per la general, la vigent campiona del món de descens, Valentina Höll, pateix des de fa uns dies molèsties i malestar general i Hemstreet venia de marcar divendres el millor registre a la Q1. Així, la canadenca ho tenia tot de cara per a assolir una victòria a Andorra amb la qual s’hagués situat líder de la general. La rider ha realitzat una baixada molt sòlida i ràpida, i arribava a l’últim punt intermedi abans de la meta amb 2 segons de marge sobre el temps més ràpid. Només li quedava un revolt quan ha patit una caiguda que ha acabat amb les seves opcions de victòria i de liderar la general de descens. Amb tot, ha estat cinquena (03:02.083) a 5 segons de la guanyadora, Tahnee Seagrave. La britànica ha obtingut la segona victòria de la temporada i l’onzena en una Copa del Món amb un descens impecable (02:56.835), mentre que Höll ha estat segona (+1.816) i la danesa Mille Johnset ha tancat el podi (+1.990). “D’alguna manera sabia que la Gracey guanyaria, estava molt forta, així que estic una mica trista perquè hagi caigut tan a prop del final, però estic contenta amb la meva actuació”, ha valorat Seagrave en finalitzar la prova.

En la general, Höll amplia el lideratge i se situa amb 1.344 punts, pels 1.225 de Hemstreet a falta de quatre cites pel final de la temporada, mentre que Seagrave és tercera (1.152 pts.) i acurta diferències amb les primeres.





La Copa del Món tanca amb les finals del cross-country olímpic

Les WHOOP UCI MTB World Series de Pal Arinsal abaixaran el teló diumenge amb l’exigent prova del cross-country olímpic (XCO). Les finals arrencaran diumenge a partir de les 9 h amb la prova U23 femenina, mentre que la cursa U23 masculina tancarà l’acció a partir de les 15.30 h. Entremig, a les 11.30 h i a les 13.30 h tindran lloc les curses Elit femenina i masculina, respectivament. Les curses Elit es podran seguir per streaming a través de les plataformes digitals HBO Max, Discovery+, TNT Sports, Eurosport i MTBWS TV, i a Andorra, per RTVA.