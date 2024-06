Mobilitat reprèn la campanya viària “El buit que deixes” per al període estival

Carles Miquel explicant els detalls de la campanya de Mobilitat (SFGA)

Objectiu zero víctimes a la carretera. Amb aquesta premissa l’Àrea de Mobilitat reprèn la campanya de seguretat viària enfocada a la prevenció d’accidents en trajectes interns i també llargs per carretera que porta per lema ‘El buit que deixes’. Així, per a aquest estiu 2024 s’allarga la campanya que es va impulsar l’any passat amb reformulació i noves imatges per a tornar a apel·lar als sentiments i conscienciar els conductors dels perills que pot suposar tenir una mala praxi durant els viatges en vehicle.

“Amb la campanya posem èmfasi al sentiment que deixa una persona quan, malauradament, pateix un accident de trànsit a les persones del seu voltant, sigui la família, amics o a la feina”, ha remarcat el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, qui ha destacat que l’objectiu de zero accidents mortals està alineat amb les resolucions de les Nacions Unides i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Sota la mateixa idea d’escenaris quotidians en què s’evidencia l’absència d’una persona, les 6 càpsules d’aquest 2024 tindran moviment i so, permetent així apel·lar a l’emoció del receptor. La campanya es dirigeix directament al conductor i conductora del vehicle, assumint que són els responsables potencials dels accidents. S’iniciarà el 28 de juliol i finalitzarà el 8 de setembre. Es difondrà a través de tots els sistemes informatius de l’Àrea de Mobilitat, especialment els caps de setmana i en aquelles dates en què es preveu una sortida important de vehicles amb motiu de l’inici de les vacances.