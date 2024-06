Prop de 900.000 vehicles el juliol i l’agost a Andorra

Sala de control de l’Àrea de Mobilitat del Govern d’Andorra (Mobilitat)

El Departament de Mobilitat ha treballat, juntament amb la resta de cossos especials nacionals i dels països veïns, diversos dispositius preventius de trànsit de cara a l’època estival, moment que es registra una elevada afluència de vehicles al país. La voluntat d’aquests treballs tècnics és poder informar de forma deguda i prèvia a tota la població de les possibles incidències de trànsit, així com coordinar tots els efectius disponibles per a augmentar la fluïdesa de vehicles en hores punta.

Segons les previsions, entre els mesos de juliol i agost entraran 884.000 vehicles a Andorra, prop d’un 5% més del que es va registrar durant el mateix període de l’any passat. Concretament, al juliol es preveu l’entrada de 402.000 vehicles, 262 mil per la frontera amb Espanya i 140 mil per la frontera amb França. Al mes d’agost es preveu l’entrada de 482.000 vehicles, 290.000 per la frontera hispanoandorrana i 192.000 per la francoandorrana.

En vista d’aquesta alta entrada, durant tots els dissabtes d’aquest període i fins al 14 de setembre, es muntarà el doble carril en sentit nord a l’avinguda Francesc Cairat, a la parròquia de Sant Julia de Lòria. Aquest dispositiu es podrà muntar altres dies si les necessitats ho requereixen. En cas d’una màxima afluència, també es podrà muntar el doble carril, en sentit sud, des de la rotonda de la Comella fins a la rotonda Margineda. A més, també s’impulsarà l’obertura del doble carril a la frontera hispanoandorrana.

Finalment, també es preveu un reforç de les línies de bus nocturn durant les festes majors més rellevants del país per tal d’afavorir l’ús del transport públic en aquests moments d’alta mobilitat interna.

Per tal de poder afavorir la fluïdesa del trànsit, l’Àrea de Mobilitat encoratja a planificar el viatge, evitant les hores de màxima afluència i informar-se de l’estat del trànsit en temps real a les xarxes socials de Mobilitat o a través de l’aplicació.