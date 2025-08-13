Avís groc per tempestes i baixada de les temperatures

L’entrada d’aire que serà lleugerament més fresc en altura que el que hi ha hagut aquests darrers dies, afavorit, a més, per un front força desgastat que prové del sud de França, comportarà un increment de núvols convectius. Encara que les temperatures segueixen mantenint-se en uns paràmetres d’avís groc, es preveu una baixada de cara al vespre d’aquest dimecres amb la refrescada corresponent.
Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN), aquest dijous, 14 d’agost, es registrarà el mínim de la setmana pel que fa als valors termomètrics, però, aquests, encara seran superiors als normals en aquesta època de l’any.