Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

El servei de Policia va detenir ahir dijous, a la tarda, al Pas de la Casa, un home, veí del Principat d’Andorra, de 65 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’interessat hauria efectuat, presumptament, tocaments a la cama i la natja esquerra a una dona en l’interior d’un autobús.

Segons informa el servei de l’ordre, els fets van ser corroborats tant per la víctima com per una testimoni que també viatjava en el mateix autobús on van produir-se els tocaments.