Lluís R. Samper Pascual

Les males pràctiques en la conducció, per a mi, són aquelles pràctiques que, per acció o omissió del conductor del vehicle, s’infringeix algun article del codi de circulació. La major part de vegades les infraccions de trànsit queden impunes, si allà a la vora no hi ha un agent de l’autoritat o una càmera que gravi la instantània.

Altres comportaments, sense ser punibles, poden originar accidents de gravetat diversa, com pot ser circular a una velocitat molt per sota de l’autoritzada en aquella via, frenar innecessàriament en una recta o en una corba, agafar el volant per baix o conduir amb una mà.

Les infraccions de trànsit sempre es poden denunciar. Una altra cosa és saber si la denúncia tindrà recorregut, sense proves. Penso que les faltes no punibles a les quals m’he referit en el paràgraf anterior, haurien ser recollides en un registre, prèvia denúncia de qui correspongui.

En base del nombre de cops que s’ha comés cada falta no punible es podria saber qui és un perill a la carretera, per tal de poder prendre les mesures escaients. Podrien anar, des d’un simple advertiment, fins a la retirada del carnet de conduir, passant per haver-se d’examinar de nou.

Al meu entendre, a l’autoescola, haurien d’ensenyar com circular sobre gel o neu i com posar cadenes a les rodes. Si encara no ho és, hauria de ser matèria comuna de l’examen per a treure el carnet conduir.

Cada hivern hi ha qui intenta arrencar sobre la neu amb les rodes girades a dreta o esquerra. Un altre episodi habitual quan arriba la neu és trobar vehicles creuats als vials del país, intentant posar les cadenes o altres equipaments, la qual cosa fa dificultosa la circulació.