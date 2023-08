Horòscop del 28 d’agost al 3 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Podeu estar molt preocupats en el camp de la parella; tindreu molta desconfiança i, al mateix temps, se us aproparà algú nou que us despertarà encara més dubtes sobre el que heu de fer en l’aspecte sentimental. No crec que sigui massa bo fer un canvi de parella ara mateix, però si no en teniu, val la pena provar d’encarrilar una mica la història que es plantejarà i que sembla que començarà lentament.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Al llarg d’aquests dies sembla que totes us pondran; aprofiteu la situació per a estabilitzar la vostra vida, que en certa forma ha tingut moments que han estat un veritable caos i no hi podíeu fer res; doncs ara que sembla que es pot arreglar, no ho deixeu perdre. De totes maneres, la paciència serà la millor arma de defensa contra les injustícies en què us podeu veure implicats; no deixeu que us ataquin els nervis.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

En vista de l’èxit, potser aniria bé que frenéssiu una mica els vostres impulsos, que alguna estona us portaran més maldecaps dels que voldreu. Per a variar, seria interessant que us preocupéssiu de les vostres obligacions, ja siguin de feina o d’estudis, que us heu abandonat amb ganes i així no s’arriba enlloc. El que més us falla és la concentració, cosa difícil de dominar amb el vostre caràcter.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Esteu passant un bon moment; cal que gaudiu de la vostra pau interna i que sentiu cada moment de cada dia com si fos l’últim per a viure’l més intensament; és molt fàcil que la gent que us envolta doni senyals d’estar molt bé al vostre costat i que transmeteu tranquil·litat sense posar-hi massa esforç; per això se us acostaran més del compte. Tindreu molt bon rotllo amb gent gran: avis, pares, oncles, etc.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Són uns dies molt bons per a dedicar-los als amics, l’única cosa que haureu de tenir en compte és que serà fàcil que confongueu l’amistat amb alguna cosa més i, això, pot portar malentesos i problemes absurds; abans de fer un pas en el camp sentimental, penseu bé el que sentiu vosaltres i si realment l’altra persona pot sentir el mateix. Us sentireu molt bé i alegres a casa amb la família.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És probable que la vostra energia estigui una mica esvalotada i, per aquest motiu, patiu més del compte per un munt de coses, però per la qüestió que estareu amb més tensió serà la sentimental, on és possible que la parella o la persona que us agradi es comporti de manera no massa racional i no sabreu què heu de fer per a millorar la situació. Preneu molta paciència i penseu que és una cosa temporal.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Físicament hi ha tendències al fet que us sentiu força aixafats; això us pot portar al desànim i, fins i tot, a la depressió; poseu-vos les piles ràpidament. Només us calen vitamines i una mica d’ambient, sobretot en el camp del sexe, i us passarà aquest estat i se us despertaran els ànims. Per a lligar ho teniu força bé, fins i tot, si tan sols és per a un rotllo d’una nit desenfrenada.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El tema que més us afecta aquests dies és l’econòmic; en principi està molt bé, ja que indica entrades de diners esplèndides i facilitat d’acumular diners; ara bé, de la mateixa manera que entren, surten, i a una velocitat quasi desorbitada, ja que els capricis estaran molt presents aquests dies i és que creieu que tot fa falta. No us atabaleu i gasteu si voleu, però mireu de no passar-vos de la ratlla.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Em sap greu però us haig de dir que al llarg d’aquests dies gastareu molt mala baba, tot se us posarà malament i, a sobre, tindreu tendència a discutir-vos amb tothom per qualsevol cosa. Si em voleu creure, feu-vos banys de relaxació (d’aigua amb sal) i mireu de descarregar la tensió que teniu fent una mica d’esport o fent neteja a casa, que també va bé i a sobre fa molt de profit.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us esperen moltes celebracions; n’hi haurà que us vindran de gust i d’altres que no; serà millor que hi poseu tranquil·litat i mireu de passar-ho bé, al cap i a la fi hi haureu de ser igualment. Seria molt bo que estiguéssiu alerta si teniu intencions de canviar de feina, ja que és possible que hi hagi ofertes interessants per a vosaltres, tant sobre una feina que us agrada més com en l’aspecte econòmic.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Pot ser que tingueu sort amb el joc; no per a gastar-hi una gran quantitat, però sí com per a comprar un número. De totes maneres, és un bon moment per a plantejar-vos què esteu fent amb la vostra vida i, sobretot, mirar si l’aprofiteu o no. Us convindria tenir alguna emoció forta i, això, només s’aconsegueix estant alegre i amb il·lusió; d’aquesta manera es perd la por i s’és més llançat.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Podeu travessar moments difícils a la feina i pot passar que, per això, us vinguin ganes de fer algun canvi en aquest camp; no ho teniu pas mal marcat, per a poder fer el canvi, el problema és que els vostres aspectes astrològics no us són massa favorables en aquest aspecte i un canvi ara mateix pot ser marxar del foc per a caure a les brases. Haureu de tenir una mica de paciència i fer el canvi més endavant.