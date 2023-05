Lycée Comte de Foix: Tecnologia i sostenibilitat

El director general de FEDA, Albert Moles (FEDA)

Un grup d’alumnes de Première Section européenne del Lycée Comte de Foix ha construït un sistema basat en l’aprofitament de les energies renovables per a la calefacció de les llars el qual ha presentat aquest dimecres al MW Museu de l’Electricitat. Aquest panell solar aerotèrmic és el primer, fruit del conveni de patrocini de FEDA, per a la realització d’aquests projectes educatius que es va anunciar al març i que té per objectiu aprofundir en la divulgació de la transició energètica i les solucions sostenibles, pilars de l’organització.

Amb aquest projecte els alumnes ja han rebut dues distincions de repercussió a França, on disputaran la final de dos concursos educatius, CGénial-Lycée i Les génies de la construction. La primera final serà el 31 de maig al Museu de l’Aire i l’Espai – Paris-Le Bourget i es pot seguir l’evolució de l’equip al seu compte d’Instagram (@1ere_se_panneau_aerosolaire) i l’etiqueta #FEDAsuma.

Per a realitzar el panell aerosolar, els catorze alumnes d’entre setze i disset anys han col·laborat amb una empresa i escola de Nantes, on s’hi van desplaçar de la manera més sostenible possible, per a respectar l’esperit del projecte. A l’empresa Enerlog van rebre les formacions d’enginyeria necessàries per a construir els panells, a banda de participar en altres activitats culturals i per a conèixer empreses industrials.

El projecte està directament relacionat amb la transició energètica perquè, de fet, explora d’una manera aplicada la producció de calor amb energies renovables. El sistema solar aerotèrmic és una instal·lació de baixa tecnologia, ecològica i econòmica. El microcontrolador que inclou regula l’eficiència de la calefacció autònomament i permet estalviar un quart del consum de calefacció d’un espai de 40m2.

El grup, que ha anat compartint a les xarxes socials l’evolució del seu projecte amb l’etiqueta #FEDAsuma, ha rebut la felicitació del director general de FEDA, Albert Moles, per ser ambaixadors en la divulgació de les energies renovables. Moles ha destacat que la transició energètica l’”hem de fer entre tots i totes” i ha animat l’alumnat a mantenir l’esperit de sostenibilitat a la seva feina futura, sigui quina sigui.

A més a més, han estat convidats a conèixer a FEDA pròximament com es treballa, a escales més grans, l’eficiència energètica o la producció d’electricitat amb fonts renovables o les solucions per a la calefacció i la climatització amb menys emissions.

L’equip ha demostrat tenir una conscienciació molt arrelada sobre la crisi climàtica i energètica que viu el planeta i el jovent que en forma part ha assegurat que la preocupació pel medi ambient continuarà sent una de les seves missions. El conveni de col·laboració preveu que es pugui continuar donant suport a aquests projectes del Lycée els pròxims anys.