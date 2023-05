Bruno Lasne, nou “sheriff” d’Andorra

Bruno Lasne, nou director de la Policia (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres durant la primera sessió de la nova legislatura i a proposta de la nova titular de Justícia i Interior, Ester Molné, el nomenament de Bruno Lasne com a nou director del Departament de Policia i del Cos de Policia, adscrits al Ministeri de Justícia i Interior.

Lasne assumeix el càrrec després del cessament per jubilació dels fins ara director, Jordi Moreno. Moreno ha estat 38 anys al Cos on ha encapçalat la direcció durant els darrers 9 anys. Va ser guia caní durant 17 anys i va anar progressant fins al grau d’oficial ocupant diferents càrrecs de responsabilitat, com el de sotscap i, posteriorment, cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria, i cap d’una de les unitats territorials de l’Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana.

Bruno Lasne, de 58 anys, va néixer el 6 de novembre del 1964 i el 28 d’abril del 1987 es va incorporar al Cos de Policia, on inicialment es va especialitzar en desactivació d’explosius. Durant la seva extensa trajectòria, on ha anat progressant fins a esdevenir oficial, ha estat cap del grup de Seguretat Ciutadana, cap del grup TEDAX, sotscap i cap del grup de Protecció de Personalitats, cap del grup d’Investigació Criminal General, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana i cap de la Unitat Especial d’Intervenció.

El desembre del 2017 va esdevenir director adjunt I i coordinador de tot el Departament, càrrec que ha mantingut fins a l’actualitat. A més, Lasne va ser representant d’Andorra al Consell d’Europa en el Comitè d’Experts contra el Terrorisme (CODEXTER) i en el Comitè d’Experts dels Serveis Penitenciaris i de provació sobre la radicalització i extremisme violent. El nou director també va ser el màxim responsable de la seguretat durant la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que es va celebrar al Principat. Es tracta, doncs, d’una de les persones més experimentades i que poden aportar més coneixements dins del Cos policial.