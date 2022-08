L’onicofàgia, o l’hàbit de mossegar-se les ungles

L’onicofàgia és una malaltia compulsiva que consisteix a mossegar-se les ungles (generalment dels dits de les mans, encara que en casos més greus també pot donar-se en la dels peus) que com a conseqüència provoca ferides tant en les mateixes ungles com en les pells i cutícules.

Però no sols això, sinó que també porta conseqüències com el risc d’infeccions, lesions en les genives, malformació de les dents, augment de càries, deformació dels dits i fins i tot, problemes estomacals.

Aquest trastorn estaria dins de l’espectre obsessivocompulsiu i el seu origen és generalment de tipus psicològic, causat per l’ansietat, la baixa autoestima o la timidesa. Però també pot produir-se per imitació (els nens aprenen dels pares) o per simple avorriment. En qualsevol dels casos, mossegar les ungles proporciona un efecte calmant per a qui ho fa.

Segons estudis, el 30% dels nens entre els 5 i els 10 anys es mossega les ungles (tendeix a desaparèixer en la maduresa), i un 15% ho fa la població adulta.

Per a evitar aquesta qüestió i tractar de solucionar-la, existeixen algunes indicacions: