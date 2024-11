Lleida – BC Andorra, aquest diumenge, a les 17 hores

El tècnic del BC Andorra, Natxo Lezcano, en una imatge d’arxiu (club)

El BC Andorra ha estat preparant durant aquesta setmana el seu pròxim partit a la lliga ACB. Els tricolors visiten diumenge, a les 17 hores, la pista d’un vell conegut, l’Hiopos Lleida, amb la intenció de no afluixar i seguir amb les bones sensacions dels darrers encontres. L’entrenador andorrà, Natxo Lezkano, sap perfectament que els de la Terra Ferma seran un rival complicat. Els lleidatans sumen 3 victòries i 2 derrotes en el campionat.

El conjunt local voldrà aprofitar el factor pista que tindrà a favor i quallar una bona actuació davant la seva “parròquia”. Per altra banda, Lezcano, està convençut que podrà comptar amb la participació de Sekou Doumbouya que havia tingut afectat el seu genoll. El pivot francès ja va ser convocat per al darrer matx de lliga, contra el Granada, a la Bombonera, però no va arribar a jugar. Tot sembla indicar que diumenge sí que tindrà minuts.